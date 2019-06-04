Нейт Диас: «Я уже побил Нурмагомедова, где мой пояс?»

Американский боец MMA Нейт Диас сделал скандальное заявление: по словам спортсмена, он побеждал всех ведущих бойцов MMA и не понимает, почему боссы промоушена не дают ему пояс. Подробности о пощёчине Хабибу и потасовке с «русской армией» он рассказал в интервью спортивному обозревателю ESPN.

Интересно, что свои претензии на пояс чемпиона Диас не готов доказывать в пределах октагона.

— Я влепил пощечину Хабибу однажды. Говорил уже об этом. Крме того, я победил Макгрегора быстрее и легче, чем он, — сказал боец. — Мне не нужно с ним драться, потому что я и так победил его. Я врезал и Конору, и Хабибу — ушел как чемпион. Именно так и делают победители.

Нейт Диас бросает напиток в Хабиба Нурмагомедова и его друзей.

Потасовка, в которой американец дал пощёчину дагестанцу произошла 1 августа 2015 года. Оба бойца были зрителями на турнире американского промоушена WSOF. Встретившись, они обменялись «любезностями», но секьюрити успели вмешаться в назревающий конфликт и разняли драку. При этом в Хабиба успел прилететь стакан с напитком.

В своей автобиографии Нурмагомедов признался, что оставить это так не мог. Стычка всё же произошла в фойе казино, где проходила вечеринка в честь окончания соревнований. Дагестанец признался, что в массовой драке получил несколько увесистых оплеух, но ему с друзьями удалось обратить соперников в бегство.

Диас говорит об этой потасовки совершенно иное. Он не постеснялся сообщить, что в тот вечер дрался вдвоём против 15 оппонентов из команды Хабиба.

Нейт Диас даёт пощёчину Нурмагомедову во время потасовки.

— Нет, он совсем не тот скромный и хороший парень, каким многие его видят на публике. Он с другом высмеивал меня и попытался нарваться на драку, но я послал его и ударил по лицу. И, знаете, он был напуган. И остался с этим страхом на всю жизнь. Его команда ничего не сделала. Мы были вдвоём, а их было 15 человек. Вы думали, что эта русская армия — жёсткая? Они просто испугались за свою жизнь, — сказал Нейт.

История с дракой широко известна и из-за неё глава UFC Дана Уайт предлагал Диасу и Нурмагомедову встретиться в октагоне, чтобы решить все вопросы в честном поединке. Однако, по словам главы промоушена, Нейт испугался и отказался от боя, сообщив, что «уже победил».

Напомним, что в 2016 году Диас победил Конора Макгрегора удушающим приёмом во втором раунде. Однако в том же году состоялся реванш, в котором верх взял уже Конор. Судьи отдали ему победу по очкам.

Последние три года после этой схватки американец не дрался в октагоне. Однако уже 17 августа на UFC 241 он возобновит выступления за промоушен, сойдясь в схватке с Энтони Петтисом.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Дана Уайт: «Диас дал Хабибу леща, но драться по-настоящему испугался»

Макгрегор не у дел, но мастерство провокации потерять сложнее, чем звание самого грозного бойца в полусредней категории. Ирландец умудрился стравить Хабиба Нурмагомедова и одного из лучших легковесов Нейта Диаса. Однако конфликт не вышел из твиттера: президент UFC Дана Уайт расставил все точки i. Да, Диас дал дагестанцу пощёчину, но вот драки с таким грозным соперником испугался (подробности).

КСТАТИ

Макгрегор рассказал об уважении к Нурмагомедову и предстоящем реванше

Звезда смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор дал интервью известному американскому бизнес-тренеру и оратору Тони Робинсу, в котором признался, что глубоко уважает дагестанца Хабиба Нурмагомедова и рассказал о предстоящем матче-реванше между спортсменами (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олимпийская чемпионка заявила, что легко побьёт Хабиба Нурмагомедова

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, американка Кайла Харрисон заявила, что легко побьёт Хабиба Нурмагомедова. Девушка выдвинула лишь одно правило (подробности).