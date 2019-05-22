Макгрегор рассказал об уважении к Нурмагомедову и предстоящем реванше

Звезда смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор дал интервью известному американскому бизнес-тренеру и оратору Тони Робинсу, в котором признался, что глубоко уважает дагестанца Хабиба Нурмагомедова и рассказал о предстоящем матче-реванше между спортсменами.

Беседа прошла в формате телефонного интервью. Его полная версия опубликована на официальном сайте Тони Робинса. Перед таким собеседником Конор не стал увиливать и рассказал всю правду об отношениях с Нурмагомедовым. Ирландец сообщил, что оправился от поражения и испытывает огромное уважение к Хабибу, которому удалось одолеть его в блестящем стиле.

— Я ещё раз выражаю своё уважение и поздравляю его с победой. Он выиграл этот матч. Но я расту, я меняю своё отношение ко многим вещам. Посмотрим, что будет в следующий раз. Я уверен, что скоро мы снова получим это зрелище. И, что бы там ни было, я буду смиренным и в победе и в поражении, — сказал Макгрегор.

К слову, на реванш между Хабибом и Конором намекал сам президент UFC Дана Уайт. В одном из интервью он косвенно подтвердил инсайдерскую информацию, что бой уже готовится и может пройти в декабре 2019 года.

В интервью ирландец коснулся и резонансной драки, которая произошла сразу после предыдущего боя между Конором и Хабибом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672107" frameborder="0"></iframe> Хабиб победил, но пояс ему не дали.Главный бой UFC закончился победой Хабиба Нурмагомедова. Но нервы дагестанского бойца не выдержали и он ввязался в драку....

— Когда Нурмагомедов выпрыгнул, вокруг был полный хаос. Я рванулся, чтобы помочь своим, взобрался на клетку, но тут прямо рядом со мной на клетку взлетел и брат Хабиба. Тоже хотел помочь. Он был так близко. Это был какой-то подарок для меня. Я тут же со всей силы заехал ему в глаз и спрыгнул обратно в октагон, чтобы продолжить. Понимая ситуацию, облокотился на сетку, чтобы быть защищённым сзади. И тут в клетку залез ещё один. Чеченец. И бросился на меня, — со смаком вспоминает боец.

После тяжёлого боя c чемпионом, Конору действительно пришлось снова вступать в драку. Атлетическая комиссия штата Невада, расследовавшая инцидент, выяснила, что ирландец сцепился с Абубакаром Нурмагомедовым и Зубайрой Тухуговым.

— Когда чеченец увидел то, что случилось с братом Хабиба, он повернулся, ища того, кто это сделал. И увидел меня. В этот же момент я ударил его. Он покачнулся. А другой [Абубакар] перепрыгнул через спину, и он ловко подцепил меня сбоку. Пришлось закрываться от града ударов. И когда нас развела охрана, я успел ударить последним. Последний удар ночи! Это была моя победа, — с ликованием сообщил ирландец.

Напомним, что Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили самые длительные дисквалификации. Бойцов из команды Хабиба отстранили на год и оштрафовали на 20 тысяч долларов. Девять месяцев и 500 тысяч штрафа получил победитель титульного боя. А принявшего активное участие в стычке Макгрегора отстранили всего на 6 месяцев со штрафом в 50 тысяч долларов.

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