Менеджер рассказал, о каком бое мечтает Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов мечтает провести ещё как минимум три боя под эгидой UFC. При чём все поединки, при благоприятном стечении обстоятельств, состоятся в ближайший год. Кроме того, Али Абдель-Азиз назвал соперника, о битве с которым мечтает чемпион в лёгком весе.

— Он трижды собирается защитить свой пояс в ближайшие 11 месяцев. Все уже знают, что в сентябре состоится бой с Дастином Порье. Но он дал мне очень конкретные инструкции по поводу дальнейших встреч. Сказал, что после этого хочет драться в декабре. Ну а если Жорж Сен-Пьер сможет решить все вопросы с UFC до апреля, он хочет, чтобы легендарный боец стал его третьим соперником, — сообщил Абдель-Азиз в интервью ESPN.

Напомним, что в прошедшем декабре 37-летний Сен-Пьер официально объявил о завершении своей карьеры. Однако Хабиб попросил его об одном одолжении — подраться с ним в последний раз. По словам дагестанца, бой с живой легендой, за которой он пристально наблюдал в юношестве, стал бы реализацией заветной мечты.

А вот имя соперника, с которым дагестанцу предстоит встретиться в декабре до сих пор окутано покровом тайны. Президент UFC Дана Уайт многозначительно намекал, что оппонентом Нурмагомедова может снова стать Конор Макгергор. Да и сам Хабиб не отрицал, что между сторонами шли активные переговоры по поводу реванша. Однако «Орёл» заявлял, что для того, чтобы заслужить честь встретиться с ним, ирландец должен одержать хотя бы одну победу.

Альтернативой бою с Макгрегором может стать встреча с Тони Фергюсоном. Американец давно мечтает проверить на прочность непобедимого россиянина. Да и сам Нурмагомедов неоднократно заявлял, что «Эль Кукуй» мог бы стать достойным соперником.

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