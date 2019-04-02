2019-04-02T18:58:30+03:00
Спорт

Нурмагомедов не верит в уход Макгрегора: «Мы почти договорились о реванше»

Дагестанец считает, что ирландец шантажирует боссов UFC, чтобы получить более выгодный контракт
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб и Конор могут встретиться снова, если ирландцу удастся договориться с боссами UFCХабиб и Конор могут встретиться снова, если ирландцу удастся договориться с боссами UFC
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Звезда смешанных единоборств, россиянин Хабиб Нурмагомедов наконец прокомментировал сообщение о завершении карьеры своего заклятого соперника Конора Макгергора. Во время творческой встречи со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве чемпион UFC сообщил, что ни на грамм не верит словам ирланда. Более того, сообщил, что стороны уже всерьёз обсуждали возможность реванша, на который дагестанский боец согласен.

— Конор, вы знаете...он один из тех, кто вечно меняет своё мнение, бросает слова на ветер. Вчера он написал в Twitter, что ушёл из спорта, завтра напишет, что вернулся. И все будут говорить об этом, все будут шокированы. Но я-то знаю, что это его политика в переговорах с боссами UFC. Они умеют стоять на своём и он их шантажирует. Точь-в-точь как ревнивая жена, — поделился мнением дагестанский «Орёл».

Чтобы не оставаться голословным, он рассказал, что между UFC и агентами спортсменов уже велись переговоры о возможном реванше ирландца.

— Мы говорили о том, что Макгрегор проведёт бой в июле. И если он окажется сильнее, то встретится со мной. Иначе было нельзя. Я не готов давать реванш тому, кто не одерживал побед с 2016 года. Но сейчас не знаю, как дальше будет развиваться ситуация, — сообщил спортсмен.

Сам Нурмагомедов надеется уже в этом году провести два последних боя. После этого контракт дагестанца с UFC закончится и Хабиб, наконец, сможет подраться с Мейвезером.

— В идеале мне хотелось бы провести два боя в 2019 году. Первый — 7 сентября, второй в конце декабря. После этого можно будет сосредоточиться на тренировках. Я всё ещё хочу попробовать себя в боксе. Знаю, мой отец этого не одобряет, но я хочу попробовать себя против Флойда, — резюмировал Нурмагомедов.

На той же встрече со студентами спортсмен разоткровенничался о беседе с президентом. По словам Хабиба, Владимир Путин позвонил ему через несколько минут после победы над Конором Макгрегором.

КСТАТИ

Нурмагомедов рассказал о звонке президента Путина

Хабиб Нурмагомедов признался, что ему звонил президент России Владимир Путин и раскрыл подробности разговора с первым лицом страны. По словам спортсмена, беседа произошла через несколько минут после победы над ирландцем Конором Макгрегором (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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