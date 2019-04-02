Нурмагомедов рассказал о звонке президента Путина

Хабиб Нурмагомедов признался, что ему звонил президент России Владимир Путин и раскрыл подробности разговора с первым лицом страны. По словам спортсмена, беседа произошла через несколько минут после победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Чемпион UFC в лёгком весе разоткровенничался на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве. Молодые люди завалили легенду вопросами. Один из проницательных слушателей спросил у звезды, связывался ли с ним Владимир Путин после победы над Конором Макгрегором. Хабиб не стал отнекиваться и рассказал, что президент нашёл время поздравить его через несколько минут после боя.

— Я тогда всё ещё был на стадионе. Вокруг было много людей: полиция, охрана, из-за того, что после произошедшего была большая суматоха. Они зачищали стадион. Потом звонок — сообщили, что скоро позвонит президент. А потом сам Владимир Владимирович позвонил, спросил как у меня дела, что твориться после всего произошедшего. Я рассказал, что мы в окружении, но всё хорошо. Мы окружены, значит от нас не уйдут. Минуту где-то пообщались. Он сказал, что нужно учиться контролировать эмоции и не поддаваться на провокации. Сказал: «Ждём тебя дома». Было очень, очень приятно понимать, что тебя поздравить и поддержать позвонил не кто-то, а сам президент, — поделился Нурмагомедов.

Кроме того, Нурмагомедов подтвердил, что по предварительному соглашению он выйдет на защиту титула уже в сентябре. Но, по его словам, для этого UFC придётся пойти на уступки спортсмену.

— У нас остаётся один спорный вопрос. Я обещал, что не выйду в октагон раньше Зубайры и Абубакара. Они были дисквалифицированы по моей вине, ввязавшись в драку за меня. Но пока об этом ничего не известно. Мне только предлагают больше денег, чтобы я отказался от своих слов. Они не понимают, что это не работает. Судят людей по себе, — резюмировал спортсмен.

Напомним, что Хабиб проявил несдержанность после победы над ирландцем Макгрегором. Услышав оскорбления в свой адрес, спортсмен выпрыгнул за пределы октагона и полез в драку. За него вступились Зубайра Тухугов и брат Абубакар Нурмагомедов. Не остался в стороне и сам побеждённый ирландец. В итоге все получили различные дисквалификации и штрафы от Атлетической комиссии штата Невада.

При этом Абубакар и Зубайра были отстранены на год, когда Нурмагомедов получил дисквалификацию на 9 месяцев, а Макгрегор — на шесть. Такой подход возмутил дагестанского «Орла», который пообещал выйти драться не раньше, чем его «братья».

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