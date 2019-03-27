Глава UFC: Нурмагомедов будет драться за пояс в сентябре

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб Нурмагомедов может выйти на защиту чемпионского пояса в лёгком весе уже в сентябре. Таким образом неофициальная информация о дате следующего боя подтвердилась. Однако остаётся загадкой, кто станет соперником дагестанца.

— Хабиб вернётся в октагон в сентябре. Сейчас он не может драться из-за девятимесячной дисквалификации, потом боёв не будет из-за священного для мусульман месяца Рамадан, — сообщил Дэйна Уайт в эфире программы UFC Unfiltered.

Предполагалось, что следующим соперником дагестанского «Орла» должен был стать победитель пары Тони Фергюсон — Конор Макгрегор. Стороны уже почти договорились, а сильнейший спортсмен получил бы титул временного чемпиона. Однако сделка сорвалась. Макгрегор объявил о завершении карьеры, а сразу после этого у него начались серьёзные проблемы с законом. В СМИ просочилась информация, что полиция подозревает ирландца в изнасиловании.

Напомним, что Нурмагомедов отбывает дисквалификацию после скандальной драки, омрачившей блистательную победу дагестанца над Конором Макгрегором. Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала спортсмена на полмиллиона долларов и отстранила на девять месяцев — до 7 июля 2019 года. Принявший активное участие в потасовке ирландец отделался куда менее значительным наказанием — 50 тысяч и 6 месяцев дисквалификации. А вот друзья и партнёры Хабиба были отстранены на год со штрафом в 25 тысяч долларов.

Решение показалось Нурмагомедову совершенно несправедливым. Деньги за ребят он выплатил из своего кармана, а потом и вовсе заявил, что отказывается драться до ноября, чтобы отбыть наказание вместе с ними.

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