Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой в сентябре

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов собирается вернуться в октагон уже в сентябре. Следующим соперником российского бойца смешанных единоборств может стать победитель пары Фергюсон — Макгрегор.

Как сообщил в своём Instagram приятель Нурмагомедова, журналист Азамат Бостанов, боец может вернуться гораздо раньше объявленного срока. Раньше сам Хабиб утверждал, что не собирается выходить в октагон до ноября из солидарности к дисквалифицированным Зубайре Тухугову и Абубакару Нурмагомедову.

— Я, Зубайра Тухугов и мой брат Абубакар будем драться в сентябре. С кем — пока неизвестно, — процитировал Бостанов Нурмагомедова.

a.bostanov Хабиб Нурмагомедов проведёт свой следующий бой в сентябре. "Я, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов будем драться в сентябре. С кем - пока не известно", - сказал мне Хабиб

Однако отец и тренер знаменитого дагестанца недвусмысленно намекал, что следующим соперником Хабиба может стать победитель пары Конор Макгрегор — Тони Фергюсон. Бойцы могут встретиться на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро. Ценой победы может стать пояс временного чемпиона, пока Нурмагомедов отбывает дисквалификацию. Ну и, конечно, право сразиться с ним после возвращения.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Нурмагомедова на 9 месяцев и заставила выплатить штраф в полмиллиона долларов за потасовку после победы над Конором Макгрегором. Дагестанский спортсмен не справился с эмоциями и, услышав оскорбления от членов команды поверженного Макгрегора, бросился в толпу «разбираться».

Вместе с ним в скандальной драке приняли участие друзья и партнёры по команде Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов. Несмотря на то, что их спровоцировал Макгрегор, спортсмены получили по году дисквалификации. Возмущённый таким решением Нурмагомедов заявил, что отказывается драться, пока его ребята отбывают дисквалификацию.

Сам Конор был отстранён на куда более скромный срок в шесть месяцев. Сумма штрафа тоже оказалась щадящей — за участие в потасовке он заплатил 50 тысяч долларов.

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