Отец Нурмагомедова назвал следующего соперника Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов раскрыл, кто станет следующим соперником его сына. Он намекнул, что Хабиб готов встретиться с победителем боя между Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном.

Американский спортивный канал ESPN анонсировал бой между ирландцем и американцем на турнире UFC 237. По сведениям канала, победитель этого боя, по замыслу боссов промоушена, должен встретиться с обладателем пояса в лёгком весе — Нурмагомедовым. Абдулманап опубликовал фотографию с анонсом боя.

— Вот теперь вы на верном пути, — многозначительно подписал снимок отец дагестанского «Орла».

abdulmanap.nurmagomedov Абдулманап Нурмагомедов намекнул, что оппонентом его сына станет победитель боя Макгрегор - Фергюсон

Бой между Конором и Тони пройдёт на UFC 237, 11 мая в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что раньше агент Нурмагомедова, равно как и сам спортсмен, категорически отвергали возможность матча-реванша между Хабибом и Макгрегором. Однако теперь всё зависит от самого ирландца. Если он сможет победить Фергюсона, которого называют одним из самых стойких бойцов UFC, то сможет снова сразиться за пояс со своим заклятым соперником Нурмагомедовым.

Напомним, что недавно Макгрегор признался, что нашёл и осознал главную ошибку, которая стоила ему поражения с бою с Хабибом. Но пообещал исправиться, вернув себе былые позиции и чемпионский пояс.

Однако ждать следующего титульного боя стоит лишь в ноябре-декарбе 2019 года. Хабиб самоустранился, продлив свою дисквалификацию за скандальную драку после предыдущего боя. Из солидарности к отстранённым на год товарищам по команде Нурмагомедов сообщил, что не собирается выходить в октагон раньше, чем закончится их дисквалификация. Также чемпиона обязали выплатить колоссальный штраф в 500 тысяч долларов.

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