Как стать новым Хабибом: путь от гуся до Макгрегора

Дагестан охватила спортивная лихорадка. С тех пор, как Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом мира по смешанным единоборствам,в спортивных залах — не протолкнуться от желающих повторить его успех. Во дворах молодежь хвастается умением делать его коронные приемчики, в секциях занимаются по «системе Хабиба».

Хабиб Нурмагомедов: путь орла к бою века.Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора ждал весь мир. Его называли событием века. Российский спорсмен выиграл схватку. Но на первые полосы попала не его победа. А скандал между спортсменами, который начался задолго до выхода на октагон, и драка уже после боя. Сейчас Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. А в Дагестане каждый второй подросток мечтает повторить успех легенды смешанных единоборств. Но как начинался путь Орла Хабиба? Как проходили тренировки в детстве. Правда ли, что маленький Нурмагомедов дрался с медведем. Что известно о жене Хабиба и какую роль в становлении спортсмена сыграл его отец.

— У нас настоящий бум, — радуется заместитель министра спорта Дагестана, экс-чемпион мира по боксу Гайдарбек Гайдарбеков. — Мест для всех желающих не хватает критически. Тренерам приходится проводить жесткий отбор, выбирая только лучших, тех, кто занимается с раннего детства. Хабиб стал для простых людей примером того, как деревенский парень из маленького села может стать звездой мирового масштаба.

Абдулманап Нурмагомедов рассказал, как сделал из Хабиба чемпиона 00:00 00:00

Спортсмен — настоящий кумир молодежи. На встречах с болельщиками его готовы носить на руках. Главный вопрос мальчишек: «Как стать таким же, как вы?».

— Тренироваться 20 лет по 5-6 часов в день, — в сотый раз отвечает Нурмагомедов. — И никаких пропусков. Если не готовы — идите печь пирожки.

На пресс-конференциях Хабиб отвечает на вопросы о своём успехе с доброй иронией, ведь за его успехом стоит больше 20 лет тренировокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОБЕДИТЕЛЬ ГУСЯ

Рецепт успеха Нурмагомедова — почти такой же, как у Наполеона: кровь, пот и слезы. Впервые на борцовский ковер он не вышел, а выполз.

— В нашем доме в селе Сильди был небольшой зал, где я вел тренировки, — рассказывает отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. — С двух лет он был там. Сначала ползал по татами, потом стал бегать вместе с моими воспитанниками. Угнаться не мог, спотыкался, падал, но вставал и бежал дальше. Это и были его первые тренировки. В три года он спокойно делал борцовские мостики и другие достаточно сложные упражнения. К четырем работал в зале по своей программе.

По словам Абдулманапа, от сверстников Хабиб отличался неуемной энергией и стремлением придумать какое-нибудь испытание и выиграть его.

— Он всегда возвращался домой грязным. Кто первым придумал переплыть реку против течения? Хабиб. Кто решил забраться на дерево или отвесную скалу? Хабиб. Кто прыгал с моста в канал? Хабиб.

Хабиб (справа) тренировался с раннего детства. Его кумирами были Тайсон и ЕмельяненкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Своего первого серьезного соперника юный Нурмагомедов встретил в 5 лет на улице.

— У нас были гуси, очень агрессивные, часто нападали на детей, — продолжает отец чемпиона. — И я решил проверить его: бросил шапку перед птицей и попросил ее вернуть. Конечно же, гусь напал на сына. В ответ он схватил гуся за шею. Птица очень сильно била его крыльями, но Хабиб выстоял, забрал шапку. Может быть, для вас это удивительно, а для меня — норма. Это проверка на прочность, на силу духа и умение преодолеть страх.

«СЫНОК, ТЫ ДОЛЖЕН ПОРВАТЬ МЕДВЕДЯ!»

Следующая проверка была покруче. В девять лет Абдулманап решил, что сын готов сразиться с медведем. Поединок с медвежонком он снял на видео.

— Когда сын узнал, сказал: «Папа, но он же кусается!». Я ему ответил, что он должен кусать сильнее, рвать его в ответ, - вспоминает Абдулманап. - Он смог завалить медведя. Тогда я понял, что Хабиб вырастет настоящим мужчиной.

Абдулманап Нурмагомедов с сыном на тренировочных сборах в горахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Точно такие же испытания Абдулманап готовит своему внуку. Сейчас мальчику год.

— У меня есть несколько коней. Когда ему исполнится два или три года, я выберу лучшего, посажу его в седло и отпущу поводья. Он должен победить свой страх и удержаться. После этого обязательно будет медведь. «Прививку» от сраха ребенку нужно сделать как можно раньше, — уверен Нурмагомедов-старший.

Абдулманап не считает своего сына исключительным. Его успех в том, что однажды он поставил себе четкую цель и пошел к ней.

— В подростковом возрасте он пропускал тренировки, прогуливал учебу. Все, как у всех. Но изменился, когда его выгнали из колледжа в 16 лет. Тогда он пришел домой и сказал мне, что хочет быть бойцом MMA, что только на турнирах UFC всегда полные залы. Я был против. Хотел, чтобы он занимался дзюдо, ведь это олимпийский вид спорта. Но он работал, как сумасшедший, не пропускал ни одной тренировки. Быстро начал выполнять объем нагрузок взрослого. И когда он занял третье место на турнире ММА в Дагестане, я понял, что он прав. Я видел, каких людей он смог победить. И начал натаскивать его в боевом самбо. Это лучшая основа для бойца MMA, — вспоминает отец чемпиона.

К 17 годам Хабиб так нахлебался поражений, что перестал проигрыватьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Параллельно отец буквально бросил Хабиба на амброзуру, заявляя сына на все возможные соревнования. Отец старался, чтобы он не пропускал ни одного серьезного турнира ни в борьбе, ни в дзюдо, ни в самбо.

— Хабиб постоянно проигрывал более маститым спортсменам. Он был силен, но в 17 лет еще быстро уставал, выдыхался. После поражений он плакал от злости. Помню, однажды он подошёл ко мне и спросил: «Отец, зачем ты это делаешь? Я же всё время проигрываю». Но я хотел, чтобы он прошел через это. Только так вырабатывается характер. А недавно мы вспоминали с ним эти поражения, и сын согласился, что это был правильный выбор. Сказал, что так «наелся» унижения, что перестал проигрывать.

За годы тренировок у Хабиба сложилась уникальная система подготовки к бою. Она длится 80 дней, которые Хабиб проводит в зале в Америке. Кое-какие секреты тренировок, а также подготовки чемпиона с «пеленок» мы попросили раскрыть Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов первым из россиян завоевал пояс самого популярного промоушена в смешанных единоборствахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КАК ЗАНИМАТЬСЯ ПО «СИСТЕМЕ ХАБИБА»

Понедельник

Утро: Борьба — спарринги, отработка ударов на груше, грэпплинг (ближний бой в единоборствах с использованием борцовской техники и захватов)

Вечер: Физическая подготовка (бег, спринт, растяжки).

Вторник

Утро: Вольная борьба

Вечер: Ударная техника (отработка ударов на боксерских лапах)

Среда

Утро: Борьба (спарринги, отработка ударов на груше, грэпплинг)

Вечер: Кроссфит (программа, состоящая из аэробных упражнений, гимнастики, работы с весом собственного тела и тяжелой атлетики)

Четверг

Утро: Борьба (джиу-джитсу)

Вечер: Физподготовка (бег, спринт, растяжка)

Пятница

Утро: Спарринги, отработка ударов на груше, борьба в стойке и партере

Вечер: Кроссфит, отработка ударов на боксерских лапах

Суббота

Утро: Борьба (спарринги, отработка добиваний)

Вечер: Бег

Воскресенье

Утро: Бег, баня

Вечер: отдых

В каком возрасте чем заниматься?

4 года — упражнения на гимнастику и растяжку

6 лет — работа в зале: физические тренировки, беговая практика, тренажеры

8 лет — вольная борьба

12 лет — дзюдо

16 лет — боевое самбо, отработка техники ударов

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