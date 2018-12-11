Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может лишиться чемпионского пояса UFC в лёгком весе. По словам отца спортсмена, атлетическая комиссия штата Невада может дисквалифицировать дагестанского «Орла» на срок от 6 до 9 месяцев. А это значит, что действующий чемпион не сможет защитить свой титул.

— У нас была веская причина для переноса слушаний по этому делу. Действие старой визы закончилось 4 декабря, поэтому Хабиб никак не мог прилететь в США 10 числа. Что касается наказания...уже сейчас понятно, что речь будет идти о дисквалификации на 6-9 месяцев и штрафе от 500 тысяч до 1 миллиона долларов, — рассказал Абдулманап Нурмагомедов «Комсомольской правде на Северном Кавказе».

Получается, что Хабиба могут отстранить от участия в боях под эгидой UFC до июля 2019 года. Совсем недавно Макс Холлоуэй одержал блистательную победу над Брайаном Ортегой в полусреднем весе. После этого титулованный спортсмен выразил желание сразиться с кем-то из легковесов. Тони Фергюсон, второй по силе легковес после Хабиба, уже выразил готовность и горячее желание подраться с американцем. Поединок по всем параметрам претендует на титульный бой. Станут ли в этом случае боссы UFC дожидаться дисквалифицированного Нурмагомедова?

— Комиссия должна всё-таки вынести какое-то решение, чтобы мы могли об этом серьёзно разговаривать, — считает Нурмагомедов-старший. — Должно быть окончательное понимание на какую сумму нас оштрафовали, и на сколько мы выведены из игры. Тогда можно будет оценить вероятность такого исхода.

Пояс Нурмагомедова могут разыграть Холлоуэй и ФергюсонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Абдулманап подчеркнул, что боссы UFC предвзято относятся к спортсменам из Дагестана. Наример Конор Макгрегор, который принял неподсредственное участие в скандальной потасовке, напав на брата Хабиба Абубакара, не получит никаких штрафных санкций.

— Несмотря на то, что мой сын — чемпион, с нами поступают предвзято. Что мы можем с этим сделать? Бить, бить, бить и побеждать! Это единственный достаточный ответ на недостойное поведение. При любых условиях оставаться лучшими, тренироваться и добиваться триумфа по правилам. Может тогда нас, наконец, начнут уважать, — отрезает Абдулманап.

Все месяцы грозящей дисквалификации Хабиб готовиться провести в изнурительных тренировках. Президент федерации бокса и хороший знакомый семейства Нурмагомедовых помог с тренерами, и каждый день боец оттачивает свою боксёрскую технику. Готовится к бою с Флойдом Мейвезером.

— Представители Мейвезера ждут нас. У Хабиба по контракту остался один бой в UFC и мы не можем драться с Флойдом до этого момента. Но мы уже готовимся, обсуждаем детали. Наша цель — добиться от 12-кратного чемпиона мира право на два поединка. Если он хочет состязаться с нами в боксе, то мы должны получить второй поединок по правилам MMA. Тогда будет понятно, кто из бойцов по-настоящему сильнее другого.

Вероятнее всего, бой Хабиб Нурмагомедов — Флойд Мейвезер откладывается до конца 2019 года.

Абдулманап Нурмагомедов рассказал «КП», что бою с Мейвезером — быть! Но не раньше конца 2019 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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