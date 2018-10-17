Отец Нурмагомедова: «Мы готовы драться с Мейвезером по правилам бокса»

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-17T14:12:24+03:00

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Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов готов драться с 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. В «битве непобедимых» спортсмены встретятся не в октагоне, а на ринге — поединок, так же как и в случае с Конором Макгрегором, будет проходить по правилам бокса.

Всё началось с простого видео в соцсетях, больше похожего на шутку. Смеющийся Хабиб записал видеообращение, бросив вызов Флойду. «Мы оба непобедимы, но в джунглях может быть только один король. И это я!». Неожиданно, Мейвезер согласился, предложив «снова сделать Лас-Вегас великим».

leonardellerbe Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой непобедимых

Некоторые не восприняли новость всерьёз. Ведь Хабиб борец до мозга костей, а Мейвезер согласиться только на поединок по правилам бокса. Однако отец и тренер спортсмена Абдулманап сообщил, что сейчас агенты спортсменов готовят почву для того, чтобы бой действительно состоялся.

— Мы действительно хотим драться с Мейвезером, — рассказал Абдулманап в интервью «Комсомольской правде на Северном Кавказе». — Это вполне реальный бой. Или вы думаете, что Хабиб не сможет выстоять против него? Думаете у нас недостаточно боксёрских навыков? Вы бой с Макгрегором видели? Видели, как мы работали в стойке?

В последнем поединке с ирландцем Макгрегором, которого также считали куда более сильным боксёром, Нурмагомедов не уступил своему оппоненту. Более того — почти весь третий раунд Хабиб намерено провёл в стойке, удивив своего соперника несколькими сокрушительными ударами. Показав Конору, что он не имеет преимущества даже в том, что изначально считалось его сильной стороной.

Конор пропускает сильнейший удар Нурмагомедова в стойке.Видео: официальный Twitter UFC

После этого российский спортсмен получил решающее, психологическое преимущество над ирландцем и смял его в четвёртом раунде, заставив сдаться после удушающего захвата. Но Мейвезер куда более серьёзный соперник. На его счету 50 побед на ринге и 12 чемпионских титулов. Ни один профессиональный боксёр не смог победить Флойда. Несмотря на это, отец спортсмена уверен, что сын сможет прекрасно показать себя на ринге.

— Бой может состоятся примерно через полгода, может больше. За это время у нас будет возможность пригласить сюда лучших тренеров, и со всей серьёзностью подготовиться. Мы, в любом случае, делаем сейчас акцент на развитии боксёрских навыков. Это пригодится и в UFC, и даст нам возможность хорошо себя показать против Мейвезера, — объяснил Абдулманап Нурмагомедов.

Также отец спортсмена рассказал о дальнейших планах Нурмагомедова. Хабиб обещал покинуть UFC, если боссы промоушена решат разорвать контракт с его другом по команде The Eagles MMA Зубайрой Тухуговым. По словам отца, несмотря на конфликт, россиянин продолжит выступления под эгидой организации.

— Пока мы продолжаем сотрудничество с UFC. Что дальше? Нам до сих пор не перечислили деньги за бой (Нурмагомедов должен был получить 2 миллиона долларов и процент от продажи прав на трансляцию поединка, — прим.ред.) с Макгрегором. Решение комиссии Невады будет только 24, тогда мы узнаем и срок дисквалификации, про штраф. 200, 300, 500 тысяч — мы пока ничего не знаем и будем принимать конкретные решения уже по факту.

На фоне конфликта дагестанский спортсмен получил сенсационное предложение от рэпера Кёртиса Джексона, более известного под псевдонимом 50 Cent. Он заявил, что заплатит два миллиона наличными, если Хабиб бросит UFC и будет драться за него под эгидой Bellator и даже был готов прилететь в Дагестан с контрактом.

— Какая там была сумма, вы помните? Два миллиона? Так вот, чтобы предложение было серьёзным, нужно как минимум прибавить к цифре ещё один ноль. Где это видано, чтобы сумма за переход была меньше, чем гонорар за бой? Это всё просто спекуляции, — резюмировал Абдулманап Нурмагомедов.

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