Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн и работу в случае разрыва с UFC

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-13T11:32:45+03:00

50 Cent предложил Нурмагомедову драться за него в Bellator Фото: Социальные сети

Изменить размер текста: A A

Рэпер Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent готов помочь российскому чемпиону смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову в случае разрыва контракта с UFC. Известный исполнитель готов заплатить бойцу удержанный организацией гонорар в 2 миллиона долларов и предложить место в другой американской организации MMA — Bellator.

Кёртис решил воспользоваться конфликтом между Нурмагомедовым и спортивной организацией UFC, под эгидой которой выступает спортсмен. После скандальной выходки Хабиба промоушен удержал выплату гонорара спортсмену, также ему может грозить длительная дисквалификация. Но больше всего Хабиба разозлило намерение UFC выгнать его друга, бойца Зуйбару Тухугова, который стал участником потасовки после боя дагестанского чемпиона с ирландцем Конором Макгрегором.

— Я думаю, что UFC поступает неправильно, наказывая Хабиба, но не делая того же с Макгрегором, — написал 50 Cent в Instagram. — Я готов сегодня же заплатить тебе 2 миллиона наличными, чтобы ты сражался за меня в Bellator. Позже я поговорю с Даной (Уайтом, президентом UFC, — прим.ред.) по поводу твоего контракта. UFC — не единственная спортивная организация здесь. И, кстати, Зубару я также буду рад видеть под нашей эгидой.

Хабиб ответил рэперу, по-достоинству оценив приглашение и поддержку от 50 Cent.

— Если хочешь посмотреть, где растут настоящие мужчины – приглашаю тебя в Дагестан. Когда прилечу в США, я дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужик, — Написал в ответ Нурмагомедов.

Напомним, что конфликт между российским спортсменом и UFC произошёл после титульного боя Хабиба с Конором Макгрегором. После победы Нурмагомедов, разъярённый оскорблениями, летевшими от команды ирландца, выпрыгнул из клетки октагона и набросился на тренера и спарринг-партнёра Конора Диллона Дэниса.

Макгрегор тоже решил не оставаться в стороне, исподтишка напав на выскочившего поздравлять брата Абубакара Нурмагомедова. За него заступились члены команды Хабиба The Eagles MMA Ислам Махачев и Зуйбара Тухугов.

В результате Нурмагомедову грозит дисквалификация на 4-6 месяцев, а Зуйбара может вообще оказаться за бортом. Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением, что «такие, как Тухугов не должны выступать под эгидой организации».

Хабиба возмутило, что UFC закрывает глаза на поведение Макгрегора, но наказывает его друзей, после чего он опубликовал официальное обращение, в котором пообещал порвать контракт с организацией в случае увольнения Зуйбары.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Брат за брата»: Нурмагомедов пообещал порвать контракт с UFC

Хабиб возмущён действиями организации, которая готова уволить его друзей (подробности).

Отец Нурмагомедова: Если Хабиба лишат пояса, то сын навсегда уйдет из спорта

Абдулманап Нурмагомедов рассказал «Комсомолке» о «секретном оружии», гарантировавшем победу, скандале после боя и несправедливом отношении к дагестанскому чемпиону (подробности).

Нурмагомедова и Макгрегора временно дисквалифицировали

Окончательное решение по судьбе спортсменов атлетическая комиссия Невады примет 24 октября (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макгрегор попытался извиниться перед Нурмагомедовым во время боя

Пользователи американского форума Reddit прочитали слова ирландца по губам (подробности).

Врачи запретили Макгрегору выступать после избиения от Хабиба

В ближайший месяц ирландец не сможет выйти в октагон по медицинским показаниям (подробности).

Хабиб дома! Дагестан встретил своего героя объятиями 15-тысячной толпы и лезгинкой от шейха

Возвращение чемпиона превратилось в национальный праздник (подробности).