«Брат за брата»: Нурмагомедов пообещал порвать контракт с UFC

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-11T18:14:14+03:00

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Чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов угрожает разорвать контракт с UFC, если организация не будет честно относиться к его друзьям из команды The Eagles MMA. Если боссы промоушена решат уволить Зубайру Тухугова, чемпион пригрозил разорвать свой контракт с организацией.

— Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь! — написал Хабиб в Instagram. — Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его. И это только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого брата (Абубакара Нурмагомедова, — прим.ред.). На записи с камер все видно. Накажите меня, причём тут Зуйбара?

Спорстмен считает, что именно его должны наказать, как инициатора драки. И уверен, что остальные её участники не заслуживают более жестокого наказания, чем он сам. Тем временем сам президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что Тухугов «не должен никогда больше выступать под эгидой промоушена».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672277" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

— Знайте, что в этом случае вы и меня потеряете вместе с ним, — написал Нурмагомедов. — У нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца, и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт. Иначе я сам его порву.

Негодование Нурмагомедова легко понять на фоне предыдущих скандалов. Например, когда Макгрегор напал на автобус с Хабибом и другими участниками турнира UFC 223, организация никак не наказала спортсмена, а президент Дана Уайт только попросил ирландца «побыстрее разобраться с законом», чтобы вновь иметь возможость вновь выступать в октагоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/646187" frameborder="0"></iframe> Макгрегор подрался с автобусом.Конор Макгрегор в Нью-Йорке напал на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов

— Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек? Ведь они могли убить кого-то! Почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды? И это начал не я. Я лишь закончил начатое им (Конором Макгрегором, — прим.ред.).

Коснулся Нурмагмоедов и темы гонорара за бой. По контракту он должен был получить 2 миллиона долларов, не считая процент от продажи прав на трансляцию боя, однако после скандала Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату гарантированных средств.

— И, да, чуть не забыл. Гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе. Только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли и это самое главное, а за братьев мы идём до конца, — резюмировал боец.

Таким образом, конфликт между спортсменом и организацией, который начал исчерпываться после заявления Даны Уайта, что Хабиба не лишат чемпионского пояса, разгорается с новой силой. Теперь UFC придётся выбирать между уступками Нурмагомедову и потерей 1,3–2 миллиадров долларов, которые организация может заработать на следующих трёх поединках Нурмагомедова.

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