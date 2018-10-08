Отец Нурмагомедова: Если Хабиба лишат пояса, то сын навсегда уйдет из спорта

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-08T15:06:12+03:00

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Хабиб Нурмагомедов уничтожил Конора Макгрегора. Ранним воскресным утром дагестанец хладнокровно и уверенно, удар за ударом, выбивал из соперника всю спесь, наглость и напыщенную самоуверенность. Знаменитый ирландец беспомощно барахтался в захватах, ошибался и пропускал удары в стойке. Окончательно обессилев в четвёртом раунде, он капитулировал после удушающего и, одновременно, болевого приёма — Нурмагомедов железной хваткой сдавил шею и челюсть соперника.

Хабиб Нурмагомедов: национальный герой или хулиган? 00:00 00:00

Даже неопытные зрители, решившие посмотреть «лучший бой века» видели, что ирландцу не оставили ни единого шанса. Ну а фанаты смешанных единоборств видели, как, шаг за шагом, Хабиб исполняет свой план, озвученный отцом и тренером спортсмена Абдулманапом Нурмагомедовым за несколько дней до боя. «Первый раунд — тэйкдаун (сваливание противника на ковёр, — прим.ред.), второй раунд — тэйкдаун и к третьему победитель будет опредлён», обещал Нурмагомедов-старший.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFCФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Я бы поставил Хабибу четвёрку с плюсом, — оценивает бой своего сына Абдулманап. — Хорошо реализовал тактическую схему на бой. Но он очень мало ударов нанёс в борьбе, изматывая соперника. Этот аспект я ставлю под сомнение. Всё остальное на уровне. Контроль — отлично, изматывание соперника в захвате — отлично. Если бы больше бил — получил бы твёрдую пятёрку.

До боя все эксперты считали, что в октагоне сойдутся представители кардинально противоположных подходов к смешанным единоборствам. Макгрегор — один из лучших представителей бокса в MMA, не зря год назад он смог достойно выступить в бою с одним из лучших боксёров современности, 12-кратным чемпионом мира Флойдом Мейвезером. Нурмагомедов же проповедует превосходство борьбы. Дагестанец — сильнейший самбист в UFC, многократный чемпион России и мира. Однако, по словам отца, к этому бою у Хабиба было подготовлено «секретное оружие».

Хабиб Нурмагомедов доминировал над соперником на протяжении всего бояФото: REUTERS

— У нас была задумка после двух раундов побиться с Конором «на руках». То есть сначала измотать его, а потом показать, что мы сильны даже «на его территории». Деморализовать Макгрегора, показав, что даже в этом он не сможет превзойти Хабиба. Создать давление, прижать его к сетке и избить. Это с блеском получилось. И в последних двух раундах нужно было просто прикончить Макгрегора. Причинить ему боль, или задушить. Вы, наверное, видели, что сын попытался его добить болевым приёмом на руку, но Конор нарушил правила, «схватившись» ногами за сетку. В результате пришлось финишировать его удушающим.

Большие вопросы у заслуженного тренера России вызвало судейство, позволявшее Конору намного больше, чем того требовали правила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672275" frameborder="0"></iframe> Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим приёмом в 4 раунде

— Это возмутило и меня и сына. Вы могли видеть, что он даже обращался во время боя к судье. Этот его нечестный выход из захвата, а ещё удары по затылку Хабиба. Это всё строго запрещено. Но Макгрегору почему-то можно. Вообще против моих бойцов в последнее время такие удары часто используются, как разрешённые. Подумайте, если в футболе разрешат избивать игроков по ногам, что будет? Я знаю этого судью, и я с ним поговорю при личной встрече. Это бесчестно! Конору было позволено всё! И Хабиб решил что ему тоже это позволено, — объясняет Абдулманап инцидент после боя.

К большому сожалению фанатов дагестанского бойца, на безоговорочной капитуляции Макгрегора шоу не закончилось. На протяжении всего боя подавляющее большинство зрителей освистывало Нурмагомедова. Зал был настроен против спортсмена, а после победы буквально взорвался негодованием и ненавистью. В ход пошли самые отвратительные оскорбления, задевающие семью и веру дагестанца. Разгорячённый после боя спортсмен не выдержал. Услышав очередное грязное ругательство, одним рывком он перебрался через ограждение клетки и напал на членов тренерского штаба Макгрегора. Через несколько секунд к ней присоединились члены команды Нурмагомедова The Eagles MMA, втроём напавшие на едва дышащего Конора. Завязалась массовая драка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672277" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

— На протяжении двух месяцев до боя, во время его и даже после победы его оскорбляли. Все знают что говорил Макгрегор перед боем. И обо мне, и о религии. Я просил Хабиба выдержать это испытание. Он не отвечал, но запоминал каждое слово, чтобы в бою заставить ирландца за них ответить. Доказать всё не на словах, а на деле. Но Хабибу не хватило Конора. Не хватило, чтобы выплеснуть все эмоции. Он оказался слишком слаб, не выдержал всего, что мы для него приготовили. Я сам ожидал от него большего, хотя бы в стойке. Поэтому, когда всё закончилось, сын решил вынести бой за октагон. Это совершенно недопустимо и я глубоко осуждаю такое поведение. Обещаю, что Хабиб будет наказан за это действие, — сурово резюмировал отец спортсмена.

Не менее суровое наказание ждало Нурмагомедова в октагоне. Когда спортсмен опомнился и вернулся, президент UFC Дана Уайт отказался отдавать ему чемпионский пояс. Россиянин просил «сделать с ним что угодно, посадить в тюрьму после», но отдать заслуженный титул здесь и сейчас. Но получил отказ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672276" frameborder="0"></iframe> Хабиб извинился за драку.Ну сорвался. Эмоции. С кем не бывает. Зато вышел перед всеми и покаялся. Хабиб Нурмагомедов – непобежденный чемпион

На пресс-конференции босс организации объяснил, что «поступил так, боясь, что фанаты ирландца разорвут Нурмагомедова». И тут же добавил, что Хабиба вообще могут лишить заслуженного чемпионства. За неспортивное поведение ему грозит длительная дисквалификация, из-за которой он не сможет защищать свой статус лучшего бойца в лёгком весе. Поэтому до решения комиссии пояс отдавать бессмысленно. Также после грандиозного скандала спортсмен может лишиться 2 миллионов долларов, обещанных за бой.

— Хабибу уже не нужно доказывать, что он лучший боец в лёгком весе, понимаете? Этот пояс для него — не больше, чем символ. После этого боя с Даной и с другими представителями UFC мы будем говорить по-другому. Хабиб близок к завершению карьеры, понимаете? Поэтому, если мы нужны, мы там остаёмся. Если нет — до свидания. Никого не оскорбляя мы уйдём с поднятой головой и идеальной статистикой 27 – 0. История рассудит, кто был прав. Но мы никоим образом никому не позволим относиться к нам так, как это было раньше. Относиться несправедливо, — резюмировал Абдулманап Нурмагомедов.

Действительно, на протяжении всей карьеры в UFC к российскому спортсмену относились с предубеждением. Не раз на словах и даже на бумаге Уайт обещал дать титульный бой Нурмагомедову, но каждый раз в последний момент договорённость срывалась из-за «непредвиденных обстоятельств. В 2016 году был даже подписан контракт, по которому Хабиб должен был биться за пояс с Эдди Альваресом. Но в последний момент его отдали любимцу публики Макгрегору. Не из спортивных соображений, а чтобы сорвать куш побольше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672272" frameborder="0"></iframe> Хабиб победил, но пояс ему не дали.Главный бой UFC закончился победой Хабиба Нурмагомедова. Но нервы дагестанского бойца не выдержали и он ввязался в драку...

Абдулманап уверен, что после победы у российского чемпиона есть рычаги воздействия на UFC. Организации будет выгодно пойти навстречу российскому спортсмену. Признав чемпионство россиянина, организация получит его ещё как минимум на три боя. Это миллиарды долларов, которые Дана Уайт не захочет терять, считает отец спортсмена.

— Понимаете, если будут ещё три боя с участием сына, за них UFC получит примерно 1,3–1,5 миллиардов долларов. Если они хорошо подберут соперников и правильно сделают рекламу, эта сумма может вырасти до двух миллиардов. Это бои с Сен-Пьером, Диазом, Порье и Фергюсоном. Поэтому манипулировать, как это было раньше в Альваресом и Макгрегором, когда у нас отобрали заслуженный пояс, мы не позволим.

Отец и сын надеются на благоразумие и честное отношение организации. В таком случае Нурмагомедов сможет исполнить свою мечту — закончить карьеру красивой и безупречной статистикой 30 – 0.

— Особенно мы хотели бы встретиться с Тони Фергюсоном. Мы 4 раза должны были с ним биться, дважды поединок срывался из-за травм Хабиба, дважды из-за его повреждений. Зрители его ждут. Со спортивной точки зрения этот бой может быть гораздо интереснее боя с Макгрегором — настоящая битва и раскрутить его можно невероятно. Ну и наша мечта, чтобы тридцатый, заключительный бой прошёл в 2019–2020 году в Москве. Деньги нас уже не будут интересовать. Мы хотим закончить на родине, для своих болельщиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672275" frameborder="0"></iframe> Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим приёмом в 4 раунде

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