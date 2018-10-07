Команда Хабиба избежала ареста благодаря благородству Макгрегора

СЕГОДНЯ 20:40 2018-10-07T21:00:47+03:00

Конор Макгрегор проявил благородство и не стал предъявлять претензии к команде соперника Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Члены команды Хабиба Нурмагомедова The Eagles MMA избежали ареста благодаря Конору Макгрегору. Дагестанские бойцы Зуйбара Тухугов, Ислам Махачев и брат чемпиона Абубакар напали на ирландца в потасовке после боя, однако он не стал выдвигать претензии. Об этом на пресс-конференции сообщил президент UFC Дана Уайт.

— На данный момент полицией задержан только менеджер Хабиба Ризван Магомедов, который напал на одного из тренеров команды соперника. Бойцы команды The Eagles MMA Ислам Махачев, Зуйбара Тухугов и Абубакар Нурмагомедов не были арестованы по просьбе самого Конора Макгрегора. Он отказался выдвигать против них какие-либо обвинения или претензии, — сообщил босс UFC.

Таким образом, несмотря на проигрыш и грянувший скандал Макгрегор поступил благородно, не став усугублять ситуацию. Вероятнее всего, Конор понимал, что всё произошедшее — реакция друзей Хабиба на непрерывный поток оскорблений, который лился на дагестанского бойца, а также его семью, религию и команду. Градус напряжения поддерживал постоянными провокациями сам ирландец.

Напомним, что ранним утром в воскресенье состоялся самый ожидаемый поединок в истории UFC. Главная звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор вернулся в октагон, чтобы вернуть свой чемпионский пояс, но был уничтожен дагестанским «Орлом». В четырёх раундах Хабиб не оставил ни шанса своему сопернику, последовательно лишив его сил, избив и закончив бой удушающим захватом.

Однако поединок был не только зрелищем. Между спортсменами разгорелся настоящий конфликт, сделав их заклятыми врагами задолго до официального объявления боя. В октагон они вышли, чтобы в последний раз решить все вопросы, но после победы разгорячённый дагестанец не смог сдержать эмоций. Ему оказалось мало триумфа над соперником, и после нескольких оскорбительных фраз, которые бросил тренер и спарринг-партнёр ирландца, Нурмагомедов выскочил за пределы октагона, чтобы доказать наглецу, что оскорблять чужую семью и веру непозволительно. Особенно для если ты оскорбляешь кавказца.

Из-за этого на октагоне и за его пределами началась массовая потасовка, которую глава промоушена Дана Уайт назвал «трижды худшим днём своей жизни». Из-за неё победитель боя так и не получил заслуженный чемпионский пояс. Теперь Нурмагомедову грозит лишение титула и гонорара за бой, а также длительная дисквалификация. В худшем случае спортсмен может быть навсегда лишён права выступать под эгидой UFC.

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