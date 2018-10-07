Менеджер Нурмагомедова арестован после драки в октагоне в Лас-Вегасе

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-07T09:16:04+03:00

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов был задержан полицией. Произошло это после массовой потасовки в зрительном зале в Лас-Вегасе после победного для дагестанского бойца поединка против ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, скандальный бой завершился триумфальной победой Нурмагомедова удушающим приемом в 4-м раунде. После завершения поединка в зрительном зале внезапно началась массовая потасовка с участием команд и разъяренных болельщиков Макгрегора и Нурмагомедова, которая позднее перекинулась и в пределы октагона.

Охране спортивного шоу с большим трудом удалось остановить жестокую драку лишь при вмешательстве других бойцов организации, находившихся в зале.

После того, как потасовка в октагоне наконец-то была остановлена, американская полиция немедленно задержала Магомедова и еще одного представителя команды россиянина. Причина задержания до сих пор неизвестна, по предварительным данным, менеджер Магомедов и представитель команды ударили по лицу кого-то из тренеров Конора Макгрегора.

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