«Хабиб всё испортил»: реакция соцсетей на победу Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-07T10:03:38+03:00

Безоговорочная победа над Конором Макгрегором померкла на фоне скандала с дракой

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Сегодня ранним утром Хабиб Нурмагомедов одержал победу над своим заклятым соперником Конором Макгрегором. Дагестанец победил в великолепном стиле, не оставив оппоненту ни шанса. Уверенная виктория свела соцсети с ума.

— Лас-Вегас становится знаковым городом для русского спорта. Здесь Овечкин берет кубок Стэнли, а Нурмагомедов уничтожает легенду ММA! — написал Виталий Магранов.

— Пока похоже на то, как нарядный дерзкий городской приехал в деревню, пошёл на танцы и получил от местных, — поделился ощущениями после боя Илья Казаков.

— Хабиб Нурмагомедов — мощь! «Не хвались, на рать идучи, хвались, с рати идучи»! — фанаты не могли не припомнить Макгрегору все его громкие заявления о том, что он «размажжит и убьёт Хабиба».

— Спорт — это прекрасно! Потому что в обычной жизни до борьбы драка не доходит! — Пошутил, восхищаясь стилем Нурмагомедова, Вадим Гончарук.

Но радость была недолгой. Сразу после боя Хабиб сорвался. Спортсмен, обычно выглядящий эталоном спокойствия, полез в драку, спровоцировав феерический скандал.

Последние три месяца Нурмагомедова бесконечно оскорбляли, поносили его семью и друзей. И боец не смог сдержать эмоций. Ему не хватило капитуляции Макгрегора, который безвольно сдался после удушающего приёма. Он бросился на спарринг-партнёра ирландца, а глаза застила жажда мести. В результате спортсмен ушёл из октагона без заслуженного пояса и с опущенной головой.

Радости после скандала почти не осталось. Её сменили подавленность и недоумение после грянувшего скандала.

— Хабиб своим агрессивным поведением все испортил. А его команда начала бить (Зубайра и Махачев) Конора, который только отошёл от удушающего. Не совсем понятно, зачем Нурмагомедов вообще начал все это, — разочарованно отметил пользователь с ником Кейсер Окассов.

— Ирландские болельщики Конора просто дикие животные. Победа однозначная. Но стоило ли после нее выплескивать гнев на третьих лиц? Улыбнуться всем и забрать пояс было бы куда мудрее, — считает Brainself.

— Всю дорогу было ощущение, что смотрю чемпионат Дагестана по вольной борьбе. И после боя особенно, — посмеялся над конфузом другой пользователь.

Хабиб Нурмагомедов не только одержал в воскресенье важнейшую победу в жизни, но и потерпел сокрушительное поражение. Возможно, худшее в своей карьере.

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