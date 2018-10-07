2018-10-07T08:45:21+03:00
Спорт

Рамзан Кадыров: Хабиб расписал лицо Конора красной краской и тот просил о милости!

Глава Чечни прокомментировал победу дагестанца в защите пояса UFС
Михаил ЮЖНЫЙ
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Рамзан Кадыров и Хабиб Нурмагомедов. Фото: Vk.comРамзан Кадыров и Хабиб Нурмагомедов. Фото: Vk.com
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Рамзан Кадыров прокомментировал яркий бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, завершившийся 7 октября в американском Лас-Вегасе.

- UFC. Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор! Этого поединка с нетерпением ждали поклонники смешанных единоборств во всём мире. Мы до самого конца верили в непобедимого Хабиба. Конор же почему-то думал, что бой в Лас-Вегасе станет для него легкой прогулкой с неизменно победным финалом, - написал глава Чечни в своем аккаунте в Telegram. - Момент истины, как мы все увидели, наступил в октагоне.

По словам Рамзана Кадырова, "Хабиб Нурмагомедов с первых же секунд привёл своего зарвавшегося соперника в чувство".

- Противник быстро понял, что Хабиб воистину гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской, - отметил Кадыров. - И прекрасный финал - удушающий приём в четвёртом раунде. Мы это видели! Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается в Россию с победой!

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