2018-10-07T12:12:02+03:00
Спорт

Рамазан Эмеев: У Хабиба не могут забрать пояс, он победил честно

«Комсомолка» узнала у бойца UFC, как в Дагестане восприняли скандал вокруг боя Нурмагомедов — Макгрегор [эксклюзив]
Андрей ЗОБОВ
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Ранним утром в воскресенье Хабиб Нурмагомедов сошёлся в бою с Конором Макгрегором. Самый ожидаемый и принципиальный бой в истории UFC не получился зрелищным — действующий чемпион доминировал все четыре раунда и закончил поединок досрочно. Удушающий приём заставил хвастливого ирландца сдаться.

— Не ожидал таких чувств. Переживал, как будто в клетке не Хабиб, а я сам, — рассказал «Комсомолке» действующий боец UFC Рамазан Эмеев. — Все ликовали, когда он выиграл. Тем более он это сделал именно так, как хотел, как говорил. Вымотал, уложил и провёл приём. Всё, как положено у него получилось, идеально.

Но главные события развернулись уже после поединка. За три месяца непрерывных оскорблений Хабиб накопил такое количество злобы, что откровенно слабенького Макгрегора ему оказалось мало. Он, впервые в жизни, не сдержался. И побежал выяснять отношения с его спарринг-партнёром, которого Конор не раз называл «лучшей версией Хабиба». А потом и вовсе спрыгнул в толпу фанатов ирландца, неистово освистывавших и поносивших самого спортсмена, его семью и религию.

Вслед за своим лидером члены команды Нурмагомедова Eagles MMA полезли в октагон добивать ещё толком не успевшего придти в себя после удушающего приёма Макгрегора. Случился скандал, который президент UFC Дана Уайт назвал «трижды худшим днём в своей жизни». Теперь над Нурмагомедовым нависла угроза длительной дисквалификации и лишения титула.

— Я думаю, что они не должны этого сделать. Они не могут так поступить, потому что во время боя он не допустил никаких нарушений. После боя, единственное, он спрыгнул — это единственное. Могут его как-то оштрафовать, вряд ли больше, — считает Эмеев.

Поэтому, несмотря на спорный эпизод, в Дагестане сегодня настоящий национальный праздник. В столице и маленьких сёлах люд высыпает на улицы, празднует, пирует. От такого количества людей в некоторых городах частично сковано движение, да и водители никуда не торопятся, а некоторые и подавно присоединяются к праздненству.

— Каждый будет отмечать по разному. Каждый в Дагестане, каждый человек у себя дома, в шашлычной, с друзьями. Но для семьи есть две непреложные традиции, когда такое счастье происходит. Это жертвоприношение и милостыня. Режут, обычно, баранов. Но важнее отблагодарить, отдать часть того, что получил, поделиться счастьем. Поэтому какие-то деньги относят беднякам или оплачивают бесплатный хлеб или еду в магазине. Всегда инкогнито, потому что это не для себя, а для Аллаха.

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