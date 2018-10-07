Хабиб Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона UFC после драки с командой Макгрегора

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-07T11:12:16+03:00

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Президент UFC Дана Уайт заявил, что из-за инцидента, произошедшего после боя с Конором Макгрегором, российский боец Хабиб Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.

– Я не могу гарантировать полностью, что у Хабиба не заберут чемпионский пояс после всего случившегося сегодня инцидента. Мы всецело в этом вопросе подчиняемся комиссии штата Невады, и я уверен, что она вполне можеть принять по данному поводу очень плохое решение. Хабиб Нурмагомедов сейчас должен переживать не из-за меня, а из-за будущего решения комиссии. На этом поединке было руководство, и они из-за драки были вынуждены спешно выйти из зала. Это не хорошо. У Хабиба, как мне кажется, сейчас большие неприятности, – заявил Дана Уайт СМИ после прошедшего в Лас-Вегасе боя. - Будут штрафы и только бог знает что еще может быть.

Напомним, что после произошедшего боя Хабиб Нурмагомедов вступил в драку с тренером Конора Макгрегора по борьбе. Из-за этого началась крупная серьезная потасовка, которую с трудом разняли охранники октагона.

президент федерации Дана Уайт в целях безопасности решил не вручать Нурмагомедову пояс в октагоне. Поединок завершился в четвертом раунде, когда Нурмагомедов сумел провести удушающий Макгрегору.

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