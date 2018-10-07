Хабиб Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона UFC после драки с командой Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что из-за инцидента, произошедшего после боя с Конором Макгрегором, российский боец Хабиб Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.
– Я не могу гарантировать полностью, что у Хабиба не заберут чемпионский пояс после всего случившегося сегодня инцидента. Мы всецело в этом вопросе подчиняемся комиссии штата Невады, и я уверен, что она вполне можеть принять по данному поводу очень плохое решение. Хабиб Нурмагомедов сейчас должен переживать не из-за меня, а из-за будущего решения комиссии. На этом поединке было руководство, и они из-за драки были вынуждены спешно выйти из зала. Это не хорошо. У Хабиба, как мне кажется, сейчас большие неприятности, – заявил Дана Уайт СМИ после прошедшего в Лас-Вегасе боя. - Будут штрафы и только бог знает что еще может быть.
Напомним, что после произошедшего боя Хабиб Нурмагомедов вступил в драку с тренером Конора Макгрегора по борьбе. Из-за этого началась крупная серьезная потасовка, которую с трудом разняли охранники октагона.
президент федерации Дана Уайт в целях безопасности решил не вручать Нурмагомедову пояс в октагоне. Поединок завершился в четвертом раунде, когда Нурмагомедов сумел провести удушающий Макгрегору.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Итог боя Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор: россиянин победил ирландца и защитил свой чемпионский пояс
Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приёмом в 4 раунде (ПОДРОБНЕЕ)
Нурмагомедов остался без чемпионского пояса несмотря на победу
Президент UFC Дана Уайт отказался отдавать награду из-за нарушения (ПОДРОБНЕЕ)
Рамзан Кадыров: Хабиб расписал лицо Конора красной краской и тот просил о милости!
Глава Чечни прокомментировал победу дагестанца в защите пояса UFС (ПОДРОБНЕЕ)
Менеджер Нурмагомедова арестован после драки в октагоне в Лас-Вегасе
Ризвана Магомедова обвиняют в нанесении ударов тренеру Конора Магрегора (ПОДРОБНЕЕ)
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»