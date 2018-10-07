Дагестан после победы Хабиба: армия ликует, танцы на дорогах, залы кинотеатров разрывает от восторга
После победы дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором МакГрегором Махачкалу разрывает от восторга болельщиков.
На улицах яблоку негде упасть. Дороги заполонила ликующая толпа. Горцы танцуют на земле и на конях, крики, свист - республика сейчас "стоит на ушах".
А там, где люди еще не успели закрыть движение, устроили торжественный автопробег:
На улицах развернулся большой праздник.
А какая шумиха была в одном из доверху забитом кинотеатре Дагестана, где транслировали бой:
Дагестан сейчас "стоит на ушах".
Даже в армии отложили все дела, чтобы поболеть за соотечественника. Там о победе Хабиба узнали из маленького телевизора:
В Дагестане бой Нурмагомедов-МакГрегор смотрели в кино.
И Дагестан - далеко не единственный, где с размахом начали праздновать исход поединка в Лас-Вегасе. В сети появляются и появляются сотни похожих видео.
В армии тоже горячо болели за Хабиба.
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