2018-10-07T10:08:26+03:00
Спорт

Дагестан после победы Хабиба: армия ликует, танцы на дорогах, залы кинотеатров разрывает от восторга

После победы Нурмагомедова в Лас-Вегасе Махачкала "стоит на ушах" [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В сети появляются десятки видео из республикиВ сети появляются десятки видео из республики
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После победы дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором МакГрегором Махачкалу разрывает от восторга болельщиков.

На улицах яблоку негде упасть. Дороги заполонила ликующая толпа. Горцы танцуют на земле и на конях, крики, свист - республика сейчас "стоит на ушах".

А там, где люди еще не успели закрыть движение, устроили торжественный автопробег:

На улицах развернулся большой праздник.

А какая шумиха была в одном из доверху забитом кинотеатре Дагестана, где транслировали бой:

Дагестан сейчас "стоит на ушах".

Даже в армии отложили все дела, чтобы поболеть за соотечественника. Там о победе Хабиба узнали из маленького телевизора:

В Дагестане бой Нурмагомедов-МакГрегор смотрели в кино.

И Дагестан - далеко не единственный, где с размахом начали праздновать исход поединка в Лас-Вегасе. В сети появляются и появляются сотни похожих видео.

В армии тоже горячо болели за Хабиба.

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