Дагестан после победы Хабиба: армия ликует, танцы на дорогах, залы кинотеатров разрывает от восторга

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-07T10:08:26+03:00

В сети появляются десятки видео из республики

После победы Нурмагомедова в Лас-Вегасе Махачкала "стоит на ушах" [видео]

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После победы дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором МакГрегором Махачкалу разрывает от восторга болельщиков.

На улицах яблоку негде упасть. Дороги заполонила ликующая толпа. Горцы танцуют на земле и на конях, крики, свист - республика сейчас "стоит на ушах".

А там, где люди еще не успели закрыть движение, устроили торжественный автопробег:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672101" frameborder="0"></iframe> На улицах развернулся большой праздник.

А какая шумиха была в одном из доверху забитом кинотеатре Дагестана, где транслировали бой:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672102" frameborder="0"></iframe> Дагестан сейчас "стоит на ушах".

Даже в армии отложили все дела, чтобы поболеть за соотечественника. Там о победе Хабиба узнали из маленького телевизора:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672103" frameborder="0"></iframe> В Дагестане бой Нурмагомедов-МакГрегор смотрели в кино.

И Дагестан - далеко не единственный, где с размахом начали праздновать исход поединка в Лас-Вегасе. В сети появляются и появляются сотни похожих видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672100" frameborder="0"></iframe> В армии тоже горячо болели за Хабиба.

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