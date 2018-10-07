2018-10-07T13:23:24+03:00
Спорт

Брат Хабиба врезал МакГрегору после боя

Абубакар показал и свое разбитое лицо [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото: видео Абубакара Нурмагомедова после дракиСкрин-фото: видео Абубакара Нурмагомедова после драки
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Сегодня в "T-Mobile Арене" в скандальной потасовке после поединка поучаствовал не только Хабиб Нурмагомедов, но и его брат Абубакар. Об это он похвастался в интернете:

На видео Абубакар в папахе и с фингалом под глазом рассказывает, что в лицо получил от ирландского бойца, когда залез на сетку октагона:

Избитый Абубакар Нурмагомедов после драки с ирландцами после боя.

- Залез на сетку, а этот [мерзавец], ирландская с...а..! Я в [шоке]. Но тоже в долгу не остался - бам, бум! - "двоечку" дал. Папаха еще помешала, в левой руке держал.

Кстати, за потасовку с Конором и его командой неоспоримый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уже извинился. Но вину за драку разделил с самим МакГрегором. Журналистам Хабиб сказал, что началось все после оскорбительных слов ирландца в адрес его отца.

Напомним, поединок Нурмагомедов-МакГрегор завершился в 4 раунде победой бойца из Дагестана. Но перед выходом судьи с поясом чемпиона UFC Хабиб одним прыжком махнул за пределы октагона и развязал большую драку с ирландцами. За это из зала россиянина вывели без почетной награды с угрозами лишить титула и даже исключить из объединения.

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