Брат Хабиба врезал МакГрегору после боя

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-07T13:23:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в "T-Mobile Арене" в скандальной потасовке после поединка поучаствовал не только Хабиб Нурмагомедов, но и его брат Абубакар. Об это он похвастался в интернете:

На видео Абубакар в папахе и с фингалом под глазом рассказывает, что в лицо получил от ирландского бойца, когда залез на сетку октагона:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672124" frameborder="0"></iframe> Избитый Абубакар Нурмагомедов после драки с ирландцами после боя.

- Залез на сетку, а этот [мерзавец], ирландская с...а..! Я в [шоке]. Но тоже в долгу не остался - бам, бум! - "двоечку" дал. Папаха еще помешала, в левой руке держал.

Кстати, за потасовку с Конором и его командой неоспоримый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уже извинился. Но вину за драку разделил с самим МакГрегором. Журналистам Хабиб сказал, что началось все после оскорбительных слов ирландца в адрес его отца.

Напомним, поединок Нурмагомедов-МакГрегор завершился в 4 раунде победой бойца из Дагестана. Но перед выходом судьи с поясом чемпиона UFC Хабиб одним прыжком махнул за пределы октагона и развязал большую драку с ирландцами. За это из зала россиянина вывели без почетной награды с угрозами лишить титула и даже исключить из объединения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дагестан после победы Хабиба: армия ликует, танцы на дорогах, залы кинотеатров разрывает от восторга

После победы Нурмагомедова в Лас-Вегасе Махачкала «стоит на ушах» (подробности, видео).