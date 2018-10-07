Какими были Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор в детстве
Хабиб Нурмагомедов занимается единоборствами с 5 лет. Уже взрослым он не раз говорил: "Сколько себя помню, все время на ковре".
После таких слов думается, что еще дошкольником Хабиб был грозным мальчишкой, готовым к схватке.
Но в домашнем архиве бойца мы нашли только милейшие фото - одно лучше другого. Почти на всех маленький улыбающийся Хабиб в обнимку с его первыми соперниками.
Одно из таких боец выложил в соцсети с подписью:
- Когда я был ребенком, помню, как мы сражались повсюду. Нажмик, возвращайся в спорт.
Фото: соцсети героя публикации
А здесь неоспоримому чемпиону UFC уже 13 лет. На ковре у себя дома он сидит рядом с маленьким братом.
Все детские фотографии говорят о крепкой семейной близости Хабиба с братьями
Мы нашли и малютку Конора.
Пока маленький Нурмагомедов позировал с братьями, МакГрегор фотографировался с сестрами
Он для нас стал еще тем сюрпризом!
Маленькой смешной МакГрегор на детском утреннике.
Кто бы мог подумать, что этот прилежный, милый мальчик через двадцать лет будет грязно ругаться и превращать каждый свой публичный выход в скандальное шоу!
Вот кто мог бы сказать, что этот мальчик-одуванчик будет так безбожно распускать язык
Вот так в погоне за мечтой оба превратились из лапушек в сильных и жестоких бойцов.
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