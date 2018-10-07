Какими были Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор в детстве

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-07T16:47:24+03:00

От славных мальчиков не осталось и следа. Теперь они - матерые бойцы Фото: Евгения СОКОРЕВА

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор в детстве были просто лапушками [фото, видео]

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Хабиб Нурмагомедов занимается единоборствами с 5 лет. Уже взрослым он не раз говорил: "Сколько себя помню, все время на ковре".

После таких слов думается, что еще дошкольником Хабиб был грозным мальчишкой, готовым к схватке.

Но в домашнем архиве бойца мы нашли только милейшие фото - одно лучше другого. Почти на всех маленький улыбающийся Хабиб в обнимку с его первыми соперниками.

Одно из таких боец выложил в соцсети с подписью:

- Когда я был ребенком, помню, как мы сражались повсюду. Нажмик, возвращайся в спорт.

Фото: соцсети героя публикации

А здесь неоспоримому чемпиону UFC уже 13 лет. На ковре у себя дома он сидит рядом с маленьким братом.

Все детские фотографии говорят о крепкой семейной близости Хабиба с братьями

Мы нашли и малютку Конора.

Пока маленький Нурмагомедов позировал с братьями, МакГрегор фотографировался с сестрами

Он для нас стал еще тем сюрпризом!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672143" frameborder="0"></iframe> Маленькой смешной МакГрегор на детском утреннике.

Кто бы мог подумать, что этот прилежный, милый мальчик через двадцать лет будет грязно ругаться и превращать каждый свой публичный выход в скандальное шоу!

Вот кто мог бы сказать, что этот мальчик-одуванчик будет так безбожно распускать язык

Вот так в погоне за мечтой оба превратились из лапушек в сильных и жестоких бойцов.

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