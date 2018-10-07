2018-10-07T16:26:58+03:00
Общество

Хочу «как у Хабиба»: в Дагестане после победы Нурмагомедова в десятки раз вырос спрос на папахи

Накануне боя и в день, когда боец защитил чемпионский титул, болельщики стали скупать головные уборы, как у кумира [аудио]
Анна ИВЕРШИНЬ
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Знаменитая папаха Хабиба Нурмагомедова. Фото: Vk.comЗнаменитая папаха Хабиба Нурмагомедова. Фото: Vk.com
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После победы Нурмагомедова над Макгрегором в Дагестане резко вырос спрос на белые папахи. Купить одну такую можно примерно за 800-1000 рублей. Как уверяет продавец меховых головных уборов Магомед Гаджиев, цена за последние дни не изменилась, а вот желающих приобрести папахи стало в разы больше.

- Сегодня идут, конечно, люди. Вчера и сегодня много приходят. Обычно я продаю 1-2 штуки в день, а сегодня даже не знаю, сколько продал. Примерно 25-30 штук, - говорит торговец из Махачкалы Магомед.

- А такую же, как у Нурмагомедова, можно купить у Вас?

- Точно такие же, как у Хабиба есть у меня!

По словам продавца, покупатели тоже приходят и хотят папахи «как у Хабиба». А тем, кто захочет купить головные уборы в большом количестве, он обещает сделать скидку.

КСТАТИ

В Дагестане вырос спрос на белые папахи, как у Нурмагомедова

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Хабиб Нурмагомедов около 7 лет назад подписал контракт с UFC и стал выходить на бои в папахе. Головной убор он надевает каждый раз перед поединком, подчёркивая тем самым, что его родина - Дагестан.

В своё время Нурмагомедов мог заработать немалые деньги на рекламе, если бы согласился выходить на бои в бейсболке, но посчитал это для себя неприемлемым - боец считает, что папаха дороже денег

Напомним, поединок Нурмагомедов-МакГрегор завершился в 4 раунде победой бойца из Дагестана. Но перед выходом судьи с поясом чемпиона UFC Хабиб одним прыжком махнул за пределы октагона и развязал большую драку с ирландцами. За это из зала россиянина вывели без почетной награды с угрозами лишить титула и даже исключить из объединения.

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