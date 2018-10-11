Макгрегор попытался извиниться перед Нурмагомедовым во время боя

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-11T13:23:23+03:00

Макгрегор во время боя попытался извиниться и объяснить своё вызывающее поведение Фото: REUTERS

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Конор Макгрегор всё-таки извинился перед Хабибом Нурмагомедовым за оскорбления. В конце третьего раунда между бойцами произошёл короткий и ёмкий разговор, в котром ирландец попытался объяснить причины своего поведения.

Разговор между бойцами был расшифрован фанатами на популярном американском форуме Reddit. Слова бойцов прочитали по губам. Автор сообщения утверждает, что в конце третьего раунда ирландец, уже серьёзно проигрывая разъярённому Хабибу, попытался объяснить причины своего нахального поведения, оправдаться за оскорбления на пресс-конференциях и в социальных сетях.

— Пойми, это просто шоу. Это просто бизнес, — попытался извиниться и оправдаться Макгрегор.

— Полагаю, что так и есть, — холодно ответил сопернику Хабиб и продолжил избиение.

Напомним, сам Нурмагомедов очень серьёзно отнёсся к оскорблениям своего оппонента перед боем. По его собственным словам, его злость и ненависть не была частью шоу.

— Я шёл на войну, — объяснил Хабиб в обращении к фанатам в Махачкале. — Я предупреждал боссов UFC, что, когда клетка закроется, ничто меня ни остановит. И ничто его не спасёт.

Нурмагомедов действительно два месяца подряд перед поединком терпел огромное количество оскорблений. Макгрегор и его друзья безжалостно оскорбляли его семью и религию. И дагестанский спортсмен действительно вышел в октагон мстить. И Конор оказался не готов лицом к лицу встретиться с такой яростью.

К третьему раунду Макгрегор понял, что у него нет шансов остановить дагестанца. И попытался объяснить своё самоуверенное, эпатажное поведение. Попытался объяснить, что, на самом деле, не испытывает к сопернику ненависти и оскорблял его ради любви зрителей и создания шоу.

Уже в следующем раунде ирландец сдался, попав в удушающий захват.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672277" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

Сам Нурмагомедов в интервью на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал, что во время боя кричал тренер и спарринг-партнёр Макгрегора Диллон Дэнис, на которого после схватки напал Хабиб.

— Я плохо слышал, что он говорил. Я видел выражение лица и понимал всё. После боя журналисты, стоявшие рядом всё рассказали. Что это было? Ну...он говорил, что я — мусульманская тварь и всё такое, — рассказал Нурмагомедов.

Напомним, эпизод с нападением Нурмагомедова на Дэниса рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада. По последним данным, Хабибу может грозить дисквалификация на 4-6 месяцев и штраф в 250 тысяч долларов. Ирландец также может попасть под санкции за нападение на брата дагестанского бойца Абубакара Нурмагомедова, который выбежал в октагон, чтобы поздравить Хабиба с победой.

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