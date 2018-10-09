2018-10-09T11:49:20+03:00
Спорт

Тимати заставили удалить унизительный для Нурмагомедова пост

Рэпер осудил действия спортсмена после победы над Макгрегором
Андрей ЗОБОВ
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Боец и рэпер поссорились после скандала с отменой концерта Егора КридаБоец и рэпер поссорились после скандала с отменой концерта Егора Крида
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Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, удалил из своего Instagram пост, опубликованный после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором. В нём хип-хоп-исполнитель осудил скандальную выходку спортсмена после поединка. Но фанаты дагестанского «Орла» заполонили страничку исполнителя оскорблениями и угрозами.

— Я болел за Россию, а увидел победу её отдельного региона, — написал рэпер с намёком на несдержанное поведение чемпиона. — Наверное, действительно лучше так, чем оставить победу за океаном. Конопочным героям — Салам Алейкум. Я не отказываюсь ни от одного слова и никого не собираюсь поздравлять.

Тимати негативно относится к дагестанскому чемпиону после публичного конфликта. Тогда, после отмена концерта Егора Крида в Махачкале из-за угроз изнасилования, Нурмагомедов порадовался такому положению дел. Продюсер лейбла Black Star заступился за подопечного, но был назван «тварью» и «чертом».

После этого неудивительно, что исполнитель отказался признавать победу Хабиба победой России. Однако такое отношение к национальному герою вызвало гнев многих дагестанцев. На странице исполнителя появились тысячи гневных комментариев. Фанаты оскорбляли исполнителя, упрекали его в отсутствии патриотизма, оскорбляли и даже угрожали расправой.

Понимая, что отбиться от огромной армии поклонников спортсмена не получится, рэпер спешно удалил скандальный пост.

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