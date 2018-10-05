Отец Нурмагомедова: место Тимати — кухня, а Хабиба — октагон

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-05T15:39:53+03:00

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Отец Хабиба Нурмагомедова прокомметнировал конфликт между своим сыном и звёздами шоу-бизнеса. Тогда Нурмагомедов заявил, что отмена концерта Егора Крида — небольшая потеря. В разрастающийся конфликт тут же вклинился продюсер певца Тимати. Он попытался защитить своего подопечного, выступающего под лейблом Black Star, но в итоге вместе с Кридом стал «тварью».

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, его сын не совсем понимает, какое влияние имеет на дагестанскую молодежь. И забывает о том, как пристально следят за каждой ошибкой его недоброжелатели.

— По этому поводу у нас четко и понятно высказывался главный редактор одной местной газеты. Хабиб не понял, какое значение его словам придают последние два-три года. Реплика, сказанная уже после отмены концерта, не должна быть определяющей. В любом случае у них с Тимати разные жанры. У того гучи, мучи, шанель и кухня, а у Хабиба — октагон. Пусть каждый показывает себя в своей сфере, — сказал Абдулманап Нурмагомедов в своём интервью Sport24.

В то же время Абдулманап отметил, что сейчас российской молодежи как никогда нужна защита и опека.

— Мы понимаем что нужно российской молодёжи. России нужны крепкие защитники и граждане, которые любят свою страну. Поэтому мы должны держаться, как кулак. Поэтому не то время они выбрали для разборок, — подчеркнул отец и тренер Хабиба.

Напомним, что в начале лета Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост, в котором раскритиковал дагестанскую молодежь, танцующую в ночном клубе под современную музыку. После этого фанаты и единомышленники бойца, нее приемлющие такого стиля жизни начали угрожать Егору Криду, планировавшему дать концерт в Махачкале. В итоге шоу пришлось отменить.

Продюсер Тимати заступился за своего подопечного и предложил Хабибу решить конфликт мирно. Но боец ответил грубыми оскорблениями. Поведение Нурмагомедова осудили многие публичные деятели и рядовые жители Дагестана. Дошло до того, что из-за поднявшейся шумихи и «напряжённой ситуации в республике» свои концерты стали отменять другие известные исполнители, такие как рэпер Элджей и даже Стас Михайлов.

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