Стас Михайлов отказался выступать в Дагестане «из-за нестабильной обстановки»

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-23T14:30:31+03:00

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Обстановка вокруг отмены концертов известных исполнителей в Дагестане накаляется. После «первопроходца» Егора Крида, отказавшегося от концерта из-за многочисленных угроз и хамоватых комментариев известного дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, свой концерт в Махачкале отменил Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элждей. И буквально вчера, за день до концерта, к ним присоединился Стас Михайлов.

Сейчас вокруг горячей темы ходит огромное количество слухов, представители артиста официальной причиной называют неисполнение организаторами своих обязательств, но не говорят ничего конкретного. И неспроста, ведь по словам самих организаторов, инициатором отмены концерта стал сам исполнитель.

— Мы работаем в этой сфере уже больше 20 лет, — рассказа «Комсомольской правде» представитель фирмы, организовавшей выступление Михайлова. — Мы привозили в Махачкалу звезд любой величины. От Пугачёвой и Киркорова, до современных артистов, интересных молодёжи. Проблем и нареканий не было. Так и в этот раз всё было готово, райдер полностью согласован, билеты куплены. В последний момент нам звонит представитель Михайлова и говорит, что певец отказывается «из-за нестабильной ситуации в республике». Абсурд!

Михайлов отменил концерты из-за «напряжённой ситуации в республике»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На обвинения в некомпетентности и неисполнении своих обязательств у организаторов нашёлся исчерпывающий и резонный ответ.

— Всё очень просто: если концерт срываем мы, то деньги остаются у артиста, если сам исполнитель, то вся сумма возвращается. И мы уже получили полный возврат. Это лучшее доказательство того, что все условности были соблюдены. Тем более Михайлов точно так же отменил выступление в Чечне. Не думаете же вы, что мы договорились и синхронно не исполнили свои обязательства?

Причиной отмены концертов организаторы, безусловно, считают раздутую в СМИ ситуацию с угрозами Егору Криду. Отменять выступления из-за болтливых «смельчаков» в социальных сетях — по меньшей мере странно, ведь опыт показывает, что концерты известных исполнителей собирают аншлаги.

— У нас за месяц выкупили все билеты на Крида. На Михайлове тоже должен был быть аншлаг. Людям нравится их творчество, они хотят видеть и слышать своих кумиров. Если бы, несмотря на все глупости, Егор приехал, то ничего бы не было. А теперь из ничего раздут скандал, наши слова пресса перевирает и получается полный бардак! У нас очень приветливые и культурные люди, которые с удовольствием слушают любимую музыку, ситуация абсолютно спокойная.

На концерте Михайлова ожидался аншлагФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одним из главных противников концертов поп-музыкантов стал чемпион UFC, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. В сердцах, после перепалки в социальных сетях спортсмен назвавал Крида и Тимати, который заступился за коллегу, «петушарами» и осудил их творчество, считая его недостойным истинного мусульманина. Поступок бойца организаторы посчитали не совсем корректным, отметив, что у каждого есть право слушать любимую музыку.

— Это было очень резкое заявление от авторитетного человека, которое взорвало общество. Музыкальные вкусы — личное дело каждого человека, и Хабиб поступил опрометчиво, так обращаясь к известным певцам. То, что он не ходит на подобные концерты, не значит, что так должен поступать каждый. Если бы никто на них не приходил — их не было бы, но пока мы просто даём людям возможность слушать их любимую музыку.

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