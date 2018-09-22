2018-09-22T11:36:29+03:00
Звезды

В Чечне и Дагестане отменили концерты Стаса Михайлова

Об этом в соцсетях сообщил его официальный представитель
Татьяна ГУЩИНА
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Популярный российский певец Стас Михайлов.Популярный российский певец Стас Михайлов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Популярный российский певец Стас Михайлов отменил концерты в Дагестане и Чечне. Выступления были запланированы на Грозном и Махачкале 23 и 28 сентября соответственно. Цена билетов начиналась от 2000 рублей. Однако буквально несколько часов назад директор певца Табриз Шахиди сообщил на своей страничке в Инстаграме, что концерты перенесены на более поздний срок.

- В связи с неисполнением местными организаторами своих обязательств, мы решили перенести концерты Стаса Михайлова в Махачкале и Грозном на более поздний срок, - написал он. - Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне. О новых сроках концертов мы сообщим в наших соц-сетях и на официальном сайте. Приносим искренние извинения зрителям и обещаем в скором времени порадовать наших поклонников информацией о новых датах наших концертов.

В концертной афише на сайте Стаса Михайлова на ближайшее время запланированы концерты в ближайших городах - Ставрополе и Элисте.

Напомним, что в последнее время в Дагестане уже несколько случаев отмены концертов. Так, популярный певец Егор Крид отказался выступать в Махачкале после угроз изнасилования. Также передумал приезжать к местной публике из-за угроз и рэпер Элджей.

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