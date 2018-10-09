Президент UFC: Нурмагомедов сохранит титул, но может лишиться гонорара

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-09T12:15:52+03:00

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Президент UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов однозначно сохранит пояс чемпиона в лёгкой весовой категории. Слова босса промоушена цитирует американский таблоид TMZ.

— Хабиб однозначно сохранит за собой титул чемпиона. Но его могут отстранить от боёв на территории США на некоторое время. Сейчас речь идёт о 4-6 месяцах. Турниры в других местах мы проводить пока не собираемся, так что такое решение будет значить, что мы некоторое время не увидим его в октагоне, — сообщил Уайт.

Кроме того, атлетическая комиссия штата Невада может лишить спортсмена гонорара за проведённый бой. Напомним, по контракту Нурмагомедов гарантированно должен был получить 2 миллиона 40 тысяч долларов, а также процент от продажи прав на трансляцию поединка.

— Сейчас они (комиссия, — прим.ред.) говорят о том, чтобы лишить Хабиба гонорара. Мы настаиваем на том, чтобы наложить гораздо менее суровый штраф. Может быть, 250 тысяч долларов. Посмотрим, что будет в итоге, — рассказал президент UFC.

Напомним, после безоговорочной победы над своим заклятым соперником Конором Макгрегором дагестанский боец бросился на спарринг-партнёра ирландца Диллона Дэниса, который грязно оскорбил его родину и отца. После этого завязалась массовая драка.

После матча Уайт не исключал даже возможность длительной дисквалификации спортсмена и, как следствие, лишения чемпионского пояса. На это отец и тренер Хабиба Абдулманап пригрозил разрывом контактов с UFC и завершением спортивной карьеры сына. Он уверял, что у них есть рычаги воздействия на боссов организации, ведь, по примерным оценкам, за следующие три боя с участием Нурмагомедова промоушен может заработать от 1,3 до 2 миллиардов долларов.

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