Хабиб дома! Дагестан встретил своего героя объятиями 20-тысячной толпы и лезгинкой от шейха

8 Окт. 23:50 2018-10-09T00:52:12+03:00

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Хабиб Нурмагомедов вернулся домой! Самолёт со спортсменом приземлился в аэропорту Махачкалы около 22:00 по московскому времени. Чемпионский пояс вернулся в Дагестан, окроплённый кровью самого популярного бойца смешанных единоборств во всём мире.

Дагестан ждал своего «Орла», как никогда. Если до боя с Макгрегором Хабиб был героем, то после победы стал идолом. Живой легендой. Человеком, чья победа быстро превратилась в национальный праздник. Свою причастность к нему чувствовал каждый житель Дагестана. Ведь утром в воскресенье, оставив от ирландца только мокрое пятно на стенке октагона, Нурмагомедов по-настоящему прославил свой народ. И, в конце концов, доказал, что никому не позволено оскорблять честь, семью, родину и религию настоящего дагестанца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672360" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после победы над Макгрегором.

Народ отплатил своему кумиру сполна. У трапа Хабиба ждали самые влиятельные политические деятели: премьер-министр республики Артём Здунов, министр спорта Магомед Магомедов и другие члены делегации, впечатляющей своей солидностью. Здесь же был отец и тренер спортсмена Абдулманап, который так и не смог получить американскую визу, а также друзья Хабиба, такие же бойцы, с которыми он тренировался с младых ногтей. Встретить чемпиона в Махачкале не постеснялся даже наследный принц Бахрейна, шейх Халид бин Хамад бин Иса аль-Халифа, также считающий спортсмена своим близким другом.

Приём чемпиона достоин отдельной баллады. В здании аэропорта Нурмагомедова ждали лучшие танцоры, красавицы в национальных костюмах, неизменная лезгинка и, самое главное, безграничное и всеобщее ликование. Атмосфера была по-настоящему потрясающей: даже на лицах чиновников светились искренние улыбки, а наследный принц, он же шейх, беззастенчиво пустился в пляс под лезгинку. Толпа поддержала его весёлым улюлюканьем и смехом. Так и хочется добавить «и мёд лился рекой», но нет. Ни в коем случае, ведь спортсмен и все его близкие придерживаются строгих законов ислама и отвергают спиртное в любом виде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672363" frameborder="0"></iframe> Лезгинку в честь возвращения Хабиба Нурмагомедова на родину станцевал самый настоящий арабский шейх.

Но задерживаться было нельзя. Уже почти два часа на «Анжи-Арене» Хабиба ждали ликующие фанаты. Несмотря на вечернюю прохладу, люди не мёрзли — согревались кричалками и песнями в честь своего кумира. Стоило одному начать, как уже весь стадион в едином порыве скандировал: «Хабиб! Хабиб! ХАБИБ!».

Когда герой появился на арене, люди взорвались радостными криками. Это был единый порыв бесконечной благодарности. За то, что смог. За то, что преодолел все трудности. Не слушал оскорблений. Вышел. Победил. Доказал не на словах, а на деле. Проучил наглеца, решившего, что самоуверенные речи до поединка могут деморализовать соперника. Таких, как Нурмагомедов нельзя смутить. Можно довести до белого каления, но тогда берегись! Конор не смог выдержать удар чистой, концентрированной ярости.

— Мы знаем свою историю. Чтим своих предков. И знаем, через что пришлось пройти нашему народу. И ничто нас не сломает, — обратился Хабиб к 20-тысячной толпе фанатов. — Я хотел это продемонстрировать в клетке. Я молил бога, чтобы ничего не произошло и мы могли встретиться лицом к лицу. Потому что было очень много сказано. И я говорил боссам UFC, что когда клетка закроется — я за себя не отвечаю. И то, что было после боя — это итог всего. Я не стану это характеризовать. Просто скажу, что орлы в клетке не сидят!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672364" frameborder="0"></iframe> Обращение Хабиба Нурмагомедова к фанатам на «Анжи-Арене».

Речь Нурмагомедова была близка и понятна каждому фанату. Именно поэтому он стал национальным героем. Символом. От переизбытка эмоций люди не выдержали — в едином порыве бросились обнимать своего героя прямо на поле. Чуть не снесли сцену, не задавили охранников, министра спорта и друзей Хабиба.

Сегодня он стал лучшим. Тем, на кого хотят быть похожи дети, тем, кто выражает своим поведением и своей силой силу целого народа. Ликование продолжилось до поздней ночи и раннего утра. Потому что дагестанцы не только дерутся до последней капли крови, но и танцуют до упаду. И ликуют от всего сердца.

gasan08091987 Болельщики были не в силах усидеть на своих местах и побежали обнимать своего кумира

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