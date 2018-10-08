Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после победы над Макгрегором

СЕГОДНЯ 22:30 2018-10-08T23:04:30+03:00

Из аэропорта чемпион отправился на «Анжи-Арену», где тысячи фанатов ждут своего кумира

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернулся в родной Дагестан. В аэропорту Махачкалы его встретили официальные представители минспорта республики, близкие родственники и друзья. После этого кумир отправился навстречу к своим фанатам, собравшимся на стадионе «Анжи-Арена».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672356" frameborder="0"></iframe> Нурмагомедов привёз чемпионский пояс в Махачкалу.

На официальное мероприятие, собралось около 20 тысяч местных жителей. Больше полутора часов трибуны ждали кумира. Каждые несколько минут кто-то начинал скандировать «Хабиб», фанаты подхватывали и начинали скандировать имя первого и единственного в истории российского чемпиона UFC.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672355" frameborder="0"></iframe> «Анжи-Арена» ждёт своего кумира.

В Махачкалу Нурмагомедов привёз пояс лучшего бойца в лёгкой весовой категории, который защищал в поединке с Конором Макгрегором. Несмотря на невероятное давление трибун и силу соперника Хабибу удалось буквально уничтожить соперника, не оставив ему ни единого шанса на победу. В четвёртом раунде нахальный ирландец был вынужден сдаться, попав в удушающий захват.

После боя разгорячённый спортсмен, услышав несколько грубейших оскорблений от команды Макгрегора, выскочил из клетки и буквально врезался в толпу. В результате завязалась массовая драка, к которой присоединились члены двух противоборствующих команд.

Теперь Нурмагомедову может грозить длительная дисквалификация и даже лишение чемпионского пояса. Однако в Дагестане это никого не волнует, люди просто не верят, что боссы UFC могут поступить так с их кумиром.

На протяжении двух последних дней в республике отмечают триумф Нурмагомедова, как национальный праздник. Люди танцуют на улицах, поют песни, устраивают автопробеги и палят в небо из автоматов. Несмотря ни на что, Хабиб стал настоящим национальным героем, как никто другой демонстрирующим силу духа, честность и открытость, свойственные местным жителям.

azizhuja_rahmatulloev Хабиб Нурмагомедов выходит к фанатам на Анжи-Арене

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