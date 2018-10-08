Макгрегор: Я проиграл матч, но выиграл битву. Война продолжается

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-08T18:43:38+03:00

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Конор Макгрегор заявил, что война с Хабибом Нурмагомедовым не завершена. Несмотря на проигранный поединок, ирландец считает, что одержал важную победу над соперником. Об этом он написал в Instagram.

thenotoriousmma Я проиграл матч, но выиграл битву. Война продолжается.

Кроме того, почти сразу после встречи в своём Twitter ирландец заявил, что ждёт реванша.

Напомним, ранним утром 7 октября Конор без шансов проиграл «самый громкий бой века». Россиянин Хабиб Нурмагомедов сокрушил Макгрегора, последовательно избив его в каждом из раундов. Ирландец окончательно капитулировал после удушающего приёма.

Несмотря на поражение, Конор действительно одержал важную победу. В самый последний момент оскорбления, летевшие со всего зала, и особенно от команды Макгрегора, переполнили чашу терпения россиянина. Разъярённый боец перелез через сетку и прыгнул в толпу. Таким образом ирландцу всё же удалось спровоцировать Нурмагомедова и показать публике, что за внешним хладнокровием и спокойствием спортсмена скрывается взрывной характер.

Напомним, что из-за этого эпизода президент UFC Дана Уайт отказался отдавать Хабибу заслуженный чемпионский пояс, а на послематчевой пресс-конференции объявил, что бойцу грозит дисквалификация, лишение пояса и выплат за победный бой.

Отец спортсмена рассказал «Комсомолке», что у Хабиба есть финансовые рычаги влияния на организацию. По его словам, за следующие три боя с участием Нурмагомедова UFC может заработать от 1,3 до 2 миллиардов долларов.

Если же действующего чемпиона лишат заслуженного титула, он навсегда покинет UFC и завершит спортивную карьеру.

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