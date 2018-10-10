Врачи запретили Макгрегору выступать после избиения от Хабиба

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-10T11:43:50+03:00

В ближайший месяц ирландец не сможет выйти в октагон по медицинским показаниям

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Конор Макгрегор на месяц отстранён от боёв в UFC по медицинским показаниям. Спортсмен получил слишком серьёзные повреждения в схватке с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщили представители Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

Несморя на то, что после боя Макгрегор уже заявил о том, что ждёт реванша, по данным комиссии, спортсмен был слишком сильно избит дагестанским спортсменом. На восстановление после таких травм Макгрегору потребуется месяц, в течение которого он не сможет выступать в октагоне. Кроме того, комиссия продолжает расследовать поведение спортсмена в ходе стычки между бойцами двух команд сразу после боя.

Пересмотр эпизода с разных камер показал, что в ходе стычки сам Конор тоже напал на членов команды соперника. Когда Хабиб выпрыгнул за октагон, пытаясь отмстить за оскорбления спарринг-партнёру Макгрегора Диллону Дэнису, ирландец исподтишка напал на брата Хабиба Абубакара. После этого завязалась драка в октагоне, а «напавшие на Макгрегора» члены команды «The Eagles MMA» Зуйбара Тухугов и Ислам Махачев на самом деле просто решили придти на выручку к своему другу.

Также недавно выяснилось, что самому дагестанскому чемпиону лишение титула не грозит. После разбора эпизода комиссия настаивает на дисквалификации сроком в 4-6 месяцев и удержании части гонорара. По словам президента UFC, вероятнее всего из двухмиллионного гонорара Хабиба за потасовку удержат 250 тысяч долларов.

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