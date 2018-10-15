«Готовьте чековые книжки»: Мейвезер принял вызов Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-15T19:49:47+03:00

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12-кратный чемпион мира, непобедимый боксёр Флойд Мейвезер принял вызов Хабиба Нурмагомедова. Американец написал в своём Instagram, что готов сразиться с победителем Конора Макгрегора в схватке двух непобедимых бойцов.

— CBS, Showtime (американские платные кабельные каналы, — прим.ред.) и MGM Grand (ресторанно-развлекательный комплекс в Лас-Вегасе, — прим.ред.) — готовьте свои чековые книжки! На странице Леонарда Эллерба вы можете увидеть, что Хабиб Нурмагомедов вызвал меня на бой. Так давайте снова устроим безумную рубку в Лас-Вегасе! — Написал Мейвезер в своём Instagram.

floydmayweather CBS, Showtime and MGM Grand get the checkbook out! Go to @leonardellerbe s page to view Khabib Nurmagomedov challenging me. LET S MAKE LAS VEGAS GREAT AGAIN! #CBS #SHOWTIME #MGMGRAND #MayweatherPromotions

Об официальной сделке говорить ещё рано, но, похоже, вызов дагестанского бойца смешанных единоборств не остался без внимания 12-кратного чемпиона мира. Тем более, что вывеска боя между спортсменами будет одной из самых громких в истории спорта: битва непобедимых! Оба бойца имеют уникальную статистику: 50-0 у Мейвезера и 27-0 у Нурмагомедова, оба ещё ни разу в карьере не покидали ринг и октагон «на щите».

В своём обращении к Мейвезеру Нурмагомедов заявил, что между ними есть нечто личное. Оба бойца побеждали Конора Макгрегора, оба находятся в статусе непобедимых чемпионов. И Хабиб уверен, что «в джунглях может быть только один король».

Более того, раньше Флойд Мейвезер уже устраивал поединок с бойцом смешанных единоборств. Легендарный бой Мейвезера с Макгрегором в прошлом году собрал сумасшедшую кассу. Американец заработал около 275 миллионов долларов, а ирландец увёз домой около 100. Однако в тот раз спортсмены дрались по правилам бокса, а Хабиб слывёт сильнейшим борцом. Неизвестно, смогут ли стороны договориться, но эта схватка по праву может получить статус «боя века».

leonardellerbe Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой непобедимых

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