Тренер Макгрегора назвал дату реванша с Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-15T18:28:49+03:00

Ещё один бой между Нурмагомедовым и Макгрегором может состояться 16 марта 2019 года

Изменить размер текста: A A

Тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Джон Кавана назвал возможную дату реванша между его подопечным и действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Сейчас мы рассматриваем вариан с возвращением в октагон 16 матра 2019 года. Пока неизвестно, кто будет соперником, хотя мы хотели бы взять реванш у Нурмагомедова. Но, даже если это будет не Хабиб, провести бой перед Днём святого Патрика — просто невероятная возможность! — Цитирует Кавану американское издание MMA Weekly.

Напомним, титульный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором закончился победой российского бойца. Хабиб доминировал на протяжении всего поединка и закончил его досрочно, заставив Конора капитулировать с помощью удушающего приёма.

На следующий день после боя Макгрегор заявил, что зрелище получилось достойным, бой — хорошим, а он жаждет реванша. Ещё через день ирландец заявил, что проиграв матч, он выиграл битву, намекая на срыв дагестанского спортсмена, прыгнувшего в оскорблявшую его толпу. Из-за скандальной выходки и потасовки, начавшейся после, Нурмагомедов рисковал лишиться чемпионства. Позже президент UFC Дана Уайт исключил эту возможность, сказав, что речь идёт о дисквалификации на 4-6 месяцев и штрафе в размере 250 тысяч долларов.

Сам Нурмагомедов не горит желанием давать Макгрегору удовлетворение. В одном из последних интервью он заявил, что соперник оказался значительно слабее его, поэтому он не видит смысла второй раз подряд избивать ирландца.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Нурмагомедов: перед боем с Конором чувствовал себя плохо, меня рвало

Дагестанский чемпион рассказал о сгонке веса, волнении и бессоннице перед схваткой (подробности).

Рэпер 50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн и работу в случае разрыва с UFC

Известный исполнитель предложил Хабибу выступать под эгидой Bellator и позвать в организацию отлучённых от UFC друзей россиянина (подробности).

«Брат за брата»: Нурмагомедов пообещал порвать контракт с UFC

Хабиб возмущён действиями организации, которая готова уволить его друзей (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макгрегор попытался извиниться перед Нурмагомедовым во время боя

Пользователи американского форума Reddit прочитали слова ирландца по губам (подробности).

Врачи запретили Макгрегору выступать после избиения от Хабиба

В ближайший месяц ирландец не сможет выйти в октагон по медицинским показаниям (подробности).

Отец Нурмагомедова: Если Хабиба лишат пояса, то сын навсегда уйдет из спорта

Абдулманап Нурмагомедов рассказал «Комсомолке» о «секретном оружии», гарантировавшем победу, скандале после боя и несправедливом отношении к дагестанскому чемпиону (подробности).