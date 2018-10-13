Нурмагомедов: перед боем с Конором чувствовал себя плохо, меня рвало

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-13T19:40:03+03:00

Нурмагомедов рассказал, что его сильно тошнило за день до боя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Чемпион UFC, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём ужасном самочувствии перед титульным боем с Конором Макгрегором. Ему очень дорого далась сгонка веса, спортсмен сутки не спал и ничего не ел. Кроме того, дагестанца постоянно рвало.

— Перед боем с Конором спал, как никогда в жизни. Знаете почему? До этого сутки я не спал и не ел. Была очень серьёзная сгонка веса. И результат был сделан всего за семь часов до взвешивания. Были серьёзные приступы рвоты, хотя желудок был совершенно пустым. Всего этого, конечно, я бы не рассказал, если бы не победил. Это могло бы выглядеть как оправдание. А теперь, когда всё позади, я могу признаться — это было ужасно, — поделился Нурмагомедов в интервью Первому каналу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672275" frameborder="0"></iframe> Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим приёмом в 4 раунде

Также спортсмен отметил, что, несмотря на внешнее спокойствие очень волнуется перед боем. При этом он боится не травм и сокрушительных ударов. Беспокойство приходит из-за боязни провала в октагоне.

— Если я скажу, что не волнуюсь и не боюсь — это будет очевидным враньём, — признался спортсмен. — Конено же волнуюсь! Особенно когда представляю, сколько людей будет на меня смотреть, верить в меня. Остальное меня не беспокоит. Не боюсь, что меня ударят, сломают. Эти болевые грани я давно прошёл. Волнуюсь только из-за уровня выступления. Понимаете, сегодня мы живы, а завтра уже нет. Кто-то может умереть через два часа, кто-то через 20 лет. Мне уже 30, это, считай, половина жизни. Она пролетела в сущий миг. И я знаю, что когда умру, все эти пояса, победы, деньги — всё уйдёт. Останутся благие дела. Вот это меня успокаивает и делает сильнее.

Нурмагомедов не боится сокрушительных ударов и травмФото: REUTERS

Напомним, 6 октября Хабиб уничтожил своего соперника, заставив Макгрегора капитулировать после четырёх проигранных раундов. В четвёртом Нурмагомедов поставил жирную точку с помощью удущающего приёма.

Несмотря на уверенную победу, спортсмен не сдержал эмоций — поток оскорблений со стороны команды ирландца заставил его выскочить из октагона и двумя ногами прыгнуть в тренера и спарринг-партнёра Конора Диллона Дэниса.

В результате Хабиба ждут серьёзные санкции: Атлетическая комиссия штата Невада может дисквалифицировать его на 4-6 месяцев и назначить штраф в 250 тысяч долларов. До окончательного решения дагестанец не получит даже свой гарантированный гонорар за бой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672277" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

Кроме того, Хабиб поссорился с президентом UFC Даной Уайтом, который готов разорвать контракт с другим участником потасовки, другом Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым. Россиянин пригрозил, что в этом случае он поорвёт контракт с организацией.

Воспользовавшись ситуацией, известный рэпер 50 Cent предложил Хабибу перейти в организацию Bellator, а также пообещал принять Зубайру и выплатить положенные спортсмену 2 миллиона долларов. Хабиб ответил, что встретится с исполнителем, когда в следующий раз прилетит в США.

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