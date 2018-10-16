2018-10-16T11:37:47+03:00
Спорт

50 Cent получил от Нурмагомедова отказ и ответил оскорблениями

Сделка по переходу Хабиба из UFC в Bellator сорвалась
Андрей ЗОБОВ
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Попытка рэпера договорится с Нурмагомедовым о переходе в Bellator обернулась скандаломПопытка рэпера договорится с Нурмагомедовым о переходе в Bellator обернулась скандаломФото: Социальные сети
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Дружба между рэпером 50 Cent и чемпионом абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в смешанных единоборствах Хабиба Нурмагомедова была недолгой. Рэпер получил жёсткий отказ от менеджера российского бойца и ответил на него оскорблениями.

— Ещё один пример дурного представления. Этот дурак в дешёвом костюме говорит об огромных деньгах. Смешно! — Написал рэпер в своём Instagram и прикрепил к посту фотографию менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.

Таким образом 50 Cent отреагировал на интервью Али американскому изданию TMZ, в котором он с презрением отзывается о предложении рэпера поменять организацию и перейти из UFC в Bellator за 2 миллиона долларов.

— Вы смеётесь? — Ответил Абдель-Азиз на вопрос о вероятности перехода дагестанца в другой промоушен. — Да за 2 миллиона долларов Хабиб даже банку колы не откроет. Если мы начали бы разговор с других сумм, например 50 миллионов — тогда можно было бы подумать. Но мой подопечный зарабатывает достаточно и его [50 Cent] предложение — это просто мусор. Сейчас мы работаем над куда более серьёзными сделками, понимаете? Я хочу организовать бой Хабиба и Флойда Мейвезера. Это наша цель сейчас.

Напомним, что рэпер хотел воспользоваться конфликтом между UFC и Нурмагомедовым. Спор возник из-за скандальной выходки спортсмена, который после победы над Макгрегором выскочил из октагона и напал на оскорблявшего его тренера ирландца Диллона Дэниса.

В завязавшейся потасовке участвовали и несколько бойцов, представляющих команду Хабиба The Eagles MMA. И если к поступку своей звезды боссы UFC отнеслись снисходительно, ограничившись штрафом и дисквалификацией, то друзья Нурмагомедова, в том числе Зуйбара Тухугов, могут лишиться контрактов с организацией. Узнав об этом, российский боец пригрозил также порвать соглашение с промоушеном. Однако никаких конкретных действий для этого пока не предпринял.

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