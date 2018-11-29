2018-11-29T14:04:01+03:00
Общество

Канделаки рассказала, почему Нурмагомедов отказался пожать ей руку

Телеведущая вспомнила законы ислама и привела в пример Хабибу Рамзана Кадырова
Андрей ЗОБОВ
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Тина Канделаки не считает отказ Нурмагомедова оскорблениемТина Канделаки не считает отказ Нурмагомедова оскорблениемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Телеведущая Тина Канделаки в своём Instagram рассказала в чём разница между Нурмагомедовым и Кадыровым и почему чеченский лидер пожимает её руку, а действующий чемпион UFC отказывается.

Вызвавший так много разговоров инцидент произошёл во время интервью Тины с Хабибом в Москве. После выхода гостя на сцену телеведущая протянула Нурмагомедову руку, но спортсмен проигнорировал этот жест, что-то тихонько сказав Канделаки на ухо.

Эпизод мог бы остаться незамеченным, если бы Канделаки не попыталась настоять на своём. Нурмагомедов на это отреагировал спокойно — пожал плечами и спокойно уселся в кресло. А вот соцсети спокойствием не отличились — пользователи стали спорить кто виноват, проявив глубокое неуважение.

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Нурмагомедов отказывается пожать руку Тине Канделаки
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Телеведущей споры и вопросы успели порядком надоесть, и она удовлетворила любопытство своих подписчиков.

— Раз всех так взволновала эта история с рукопожатием, я решила досконально разобраться в этой традиции или ее отсутствии. Есть в исламе несколько мазхабов (течений, учений). В большинстве из них мужчине при прикосновении к женщине необходимо сделать омовение перед молитвой, если это не мать, сестра, дочь, бабушка. Считается, что при пожатии руки или ином прикосновении возникают определенные эмоции. Поэтому отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест, — написала телеведущая.

Но пользователей интернета беспокоил ещё один вопрос — в чём разница между Нурмагомедовым и Рамзаном Кадыровым? Ведь глава Чечни при встречах не раз пожимал протянутую Тиной руку.

— Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает, подчеркивая своё уважение. Но первым руку не протягивает. В публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно. Рамзан Кадыров, действует исходя из конкретной ситуации. Давайте позволим каждому отвечать за себя, — резюмировала Тина Канделаки.

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