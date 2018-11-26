Нурмагомедов опроверг слухи о свадьбе с Бузовой

Российский боец смешанных единоборств, обладатель пояса UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве опроверг слухи о свадьбе с известной телеведущей Ольгой Бузовой, а также рассказал о конфликте с Конором Макгрегором и завершении спортивной карьеры.

Слухи о свадьбе с Ольгой Бузовой породил на свет британский таблоид The Sun. В преддверии боя с Конором Макгрегором английские журналисты решили сравнить жён спортсменов и по неизвестным причинам решили, что под паранджой скрывается известная телеведущая Ольга Бузова.

— Я очень плохо отношусь к подобным слухам, — ответил дагестанский «Орёл» Нурмагомедов на вопрос журналистов. — Конечно же, это глупая ложь, она не может быть моей женой. Больше здесь говорить не о чем.

Кроме того, Хабиб отметил, что после боя с Конором Макгрегором не исключает возможности восстановления между ними нормальных или даже дружеских отношений.

— Все возможно. Как поругались, так и помириться можем. Время покажет. Кто мы такие чтобы не прощать, если Всевышний прощает, — заявил Хабиб.

Также боец UFC рассказал о своих дальнейших планах. Нурмагомедов считает, что его карьера подходит к закату и после нескольких громких боёв будет готов завершить свой спортивный путь.

— Конечно, я думал о завершении карьеры. Мне 30 лет, и я не хочу быть человеком, которого вырубают через каждые два боя. Надо уходить вовремя, потому что придут более голодные и молодые бойцы, которым будет сложно противостоять. Это не моя мысль — так было всегда, во все времена. У каждого человека есть свой пик, и к нему не возвращаются, — резюмировал Хабиб Нурмагомедов.

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