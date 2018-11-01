Нурмагомедов: Пусть UFC отстранит меня хоть на 10 лет — плевать

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-01T12:43:56+03:00

Спортсмен заявил, что не поедет на судьбоносное для него заседание Атлетической комиссии

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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не поедет на заседание Атлетической комиссии Невады, на котором будет решаться вопрос о его дисквалификации.

— Я не поеду на заседание в Вегас. Я невиновен, всё, что я сделал — было ради защиты моей семьи и религии. Если они посмеют меня осудить за это — пусть делают что хотят. Пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать! — Пояснил свою позицию Нурмагомедов в интервью одному из турецких телеканалов.

Таким образом спортсмен не предпринимает никаких попыток разрешить конфликт с организацией, принёсшей ему мировую славу.

Напомним, что причиной конфликта стала потасовка, случившаяся после титульного боя турнира UFC 229 с Конором Макгрегором. После победы Нурмагомедов бросился на тренера и спарринг-партнёра ирландца Диллона Дэниса, который, по его словам, оскорбил его семью и религию.

По словам главы промоушена Даны Уайта, «это был самый ужасный момент за всю историю UFC». Сначала Хабибу не хотели даже отдавать чемпионский пояс, а после стали угрожать длительной дисквалификацией и крупным штрафом. По предварительным данным, Нурмагомедова могут дисквалифицировать на 4-6 месяцев и оштрафовать на сумму до 1 миллиона долларов.

Окончательное решение Атлетическая комиссия штата Невада должна вынести до 10 декабря.

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