Глава UFC подумывает устроить еще один большой бой с Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-20T13:50:08+03:00

Дэйна Уайт исключил возможность матч-реванша с МакГрегором, но присмотрел для Хабиба не менее знаменитого соперника

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Глава UFC Дэйна Уайт не видит ничего хорошего в организации матч-реванша между дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором. Еще одну их встречу в Лас-Вегасе, со слов Уайта, хочет Конор, но спортивная организация считает затею несправедливой.

Вместо этого глава UFC рассматривает возможность встречи россиянина с американцем Тони Фергюсоном - передает ESPN.

Бой хочет и сам Тони Тони Фергюсон

- О матче-реванше даже не думал. Понятно, что Конор этого хочет, но мы должны делать то, что правильно и справедливо. Посмотрим, что получится. Мы еще не думали об этом. Как фанату единоборств мне очевидно, что нужно делать бой с Тони, у него был временный пояс, но он лишился титула, травмировав колено. В бою титул он никогда не терял. Как и Конор, но у Конора была возможность биться с Хабибом. Думаю, что Тони заслуживает титульный бой, - приводит телеканал высказывание Дэйна Уайта.

Напомним, 7 октября Хабиб Нурмагомедов одолел Конора МакГрегора и защитил свой чемпионский пояс в Лас-Вегасе. В тот же день всемирно известный американский боец Тони Фергюсон вышел победителем из поединка с Энтони Петтисом и заявил:

- Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Нужно тщательно оценить такой вариант. Хабиб - чемпион, я тоже остаюсь чемпионом.

КСТАТИ

После скандала с учиненной Хабибом дракой за пределами октагона и угрозой его исключения из UFC знаменитый рэпер 50 Cent и по совместительству промоутер Bellator MMA предложил россиянину перейти к ним. Но $2 млн за разрыв с UFC не впечатлили Нурмагомедова. На отказ дагестанца принять предложение 50 Cent заявил:

- Ещё один пример дурного представления. Этот дурак в дешёвом костюме говорит об огромных деньгах. Смешно!

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