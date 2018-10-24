Нурмагомедов поиздевался над Макгрегором, предложив реванш за $100 млн

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-24T17:20:11+03:00

Нурмагомедов готов драться с Макгрегором только за $100 миллионов Фото: REUTERS

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Менеджер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова исключил всякую возможность реванша между своим подопечным и Конором Макгрегором. По его словам, дагестанский «Орёл» готов снова драться лишь за баснословную сумму в 100 миллионов долларов.

— Слушай, ты. Прежде всего, Хабиб очень занят, чтобы отвечать на твои жалкие просьбы о реванше. Чемпион получил свой заслуженный отдых, — написал в своём Instagram менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз. — И пока ты не можешь заплатить или принести нам 100 миллионов за один бой, твоя задница никогда не получит реванш. Можешь валить и заниматься своими делами. Открой, например, ликеро-водочный магазин и сконцентрируйся на увеличении продаж. Пойми, что после всей [грязи], что ты сказал Хабибу, тебе остаётся только заткнуться [совсем] и двигаться дальше.

Напомним, что в ночь на 7 октября Нурмагомедов одержал уверенную, досрочную победу над Макгрегором. Дагестанский боец доминировал во всех четырёх раундах и завершил поединок удушающим приёмом, заставив ирландца сдаться.

Несмотря на это, многие фанаты ждут второго поединка между лучшими бойцами UFC в лёгком весе. Сам Макгрегор подогревает слухи о возможном реванше и готов был заплатить Хабибу 15 миллионов долларов. Однако россиянин наотрез оказался, назвав ирландца «слабым соперником» и заявив, что никогда не будет встречаться с Макгрегором после тех оскорблений, которые слышал от него во время подготовки и на пресс-конференциях перед боем.

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