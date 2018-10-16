2018-10-16T11:37:47+03:00
Спорт

Макгрегор предложил Нурмагомедову $15 миллионов за реванш и пожалел

Хабиб посчитал ирландца слишком слабым соперником
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Нурмагомедов сообщил, что Макгрегор слишком слаб, чтобы снова с ним дратьсяНурмагомедов сообщил, что Макгрегор слишком слаб, чтобы снова с ним дратьсяФото: REUTERS
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Конор Макгрегор решительно неудовлетворён результатом поединка с российский бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым. Сразу после боя менеджеры ирландца связались с представителями дагестанского «Орла» и предложили провести ещё одну встречу за 15 миллионов долларов. Но дагестанец ответил решительным отказом.

— Нет, Конор неинтересен Хабибу как соперник. Он слишком слаб. Племянник не будет биться с ним ни за какие деньги. Знаю, что ему предлагали реванш. Переговоры стартовали с предложения 15 миллионов долларов. Но Хабиб решительно отказался. Чтобы встретиться с Нурмагомедовым, он должен стать в очередь. Пускай подерётся с более слабыми сопрениками. Цель Хабиба — встретиться с Фергюссоном. А потом можно завершать карьеру, — цитирует дядю спортсмена Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 6 октября соперники уже встречались в октагоне. Зрители с жадностью ждали одного из самых громких боев в истории UFC, но он получился односторонним — Нурмагомедов без шансов победил Макгрегора, доминируя в каждом из четырёх раундов. Поединок закончился досрочно — с помощью удушающего приёма Хабиб заставил ирландца сдаться.

Позже появилась информация, что врачи запретили Макгрегору в ближайшее время выходить в октагон из-за избиения Нурмагомедовым. Ирландец получил слишком серьёзные травмы.

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