Хабиб Нурмагомедов попал в список самых влиятельных мусульман мира

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-24T12:12:33+03:00

Хабиб Нурмагомедов стал одним из самых влиятельных мусульман в мире Фото: Социальные сети

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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вошёл в список самых влиятельных мусульман мира. Спорстмен вошёл в топ-500 списка, составленного Королевским центрорм исламских стратегических исследований в Аммане.

Нурмагомедов вошёл в категорию, составленную из политиков, религиозных деятелей, представителей культуры и спорта из 76 человек. Вместе с ним в неё попали такие известные спортсмены как бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, а также хавбеки «Манчестер Юнайдед» Поль Погба и «Арсенала» — Месут Озиль.

Сам спортсмен не единожды подчёркивал, что решаюшую роль в спорте, с его точки зрения, играет благосклонность Аллаха. Перед легендарным боем с ирландцем Конором Макгрегором он подчеркнул, что «тренировался я, я полностью готов но победу или поражение может даровать только мой Бог».

Напомним, что этот поединок Хабиб выиграл, не оставив своему сопернику ни единого шанса. Сейчас спортсмен выбирает следующего соперника. Им может стать легендарный боксёр Флойд Мейвезер, бой с которым российский спортсмен планирует провести на московских «Лужниках». В рамках UFC, вероятнее всего, Нурмагмоедов встретиться с Тони Фергюсоном.

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