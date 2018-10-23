2018-10-23T16:48:29+03:00
Спорт

Нурмагомедов намерен драться с Мейвезером в «Лужниках»

Спортсмен хочет, чтобы поединок прошёл при поддержке 100-тысячной армии фанатов
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер планируют провести бой в 2019 годуХабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер планируют провести бой в 2019 годуФото: Социальные сети
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Поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером может пройти в Москве, на стадионе «Лужники». Об этом российский спортсмен договорился на встрече с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым.

— Сегодня встретились, обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене «Лужники», — написал Нурмагомедов в Instagram. Уверены, что соберём 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.

Хабиб отметил, что такое решение будет выгодным не только с финансовой точки зрения. Его преданные фанаты в России наконец смогут увидеть своего любимца в живую. Кроме того, на поединок сможет попасть его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, который пропустил уже несколько боёв сына в Америке из-за решения посольства отозвать визу у родственника спортсмена.

Также Нурмагомедов подчеркнул, что верит в свои силы и готов биться с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. И с иронией отнёсся к многочисленным заявлениям, что не сможет составить конкуренцию «в стойке».

— А теперь вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу? — обратился спортсмен к фанатам, закончив пост иронично смеющимся эмодзи.

Напомним, бой между Хабибом и Мейвезером может состояться в 2019 году. Согласие на проведение поединка дали уже оба спортсмена, единственным нерешённым моментом остаётся место, где будет проведёна встреча. Сам Флойд хочет встретиться с Хабибом в Лас-Вегасе.

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