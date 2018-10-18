Стало известно, когда состоится бой Мейвезера и Нурмагомедова

18 Окт. 22:54 2018-10-18T22:56:12+03:00

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Непобедимый американский боксер, который имеет титул чемпиона мира в пяти весовых категориях, Флойд Мейвезер рассказал о том, когда состоится его бой с Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен прекрасно понимает, что к их поединку уже существует огромный интерес у фанатов бокса и брьбы со всего мира, и сознательно вызывает дополнительный ажиотаж. Это и логично, ведь Мейвезер планирует получить самый большой гонорар в своей карьере.

- У меня очень часто спрашивают, почему я говорю о поединках с соперниками из смешанных единоборств. Но послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Мы с Конором собрали огромную сумму. Я боксирую только с теми, кто приносит на стол большие цифры. Я готов и работать, и веселить публику. Мой бой с Макгрегором стал настоящим развлечением. Я даю людям то, что они хотят видеть, - цитирует боксера Boxingnews24.

Мейвезер также рассказал, что планирует бой не только с Нурмагомедовым, но и с Макгрегором. и оба они пройдут уже в 2019 году. Он также отметил, что очень много людей не верили в то, что его поединок с ирландцем вообще состоится, но он до сих пор рад, что это произошло.

Напомним, за прошлый бой с Макгрегором американский боксер получил около трехсот миллионов долларов гонорара. Побежденный Конор заработал сто миллионов.

Кстати, поединок Мейвезера и Нурмагомедова стал возможен после того, как Хабиб записал видеообращение к американскому боксеру в социальных сетях, и предложил выяснить, кто из них "настоящий король джунглей". Флойд неожиданно дал свое согласие на бой и предложил провести его в Лас-Вегасе. На это дагестанец шутливо ответил, что там он драться не будет, так как ему не заплатят. Намекнув тем самым на конфликт с UFC, который возник после драки за пределами октагона.

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