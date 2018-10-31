Нурмагомедов победил Тимати и готов потеснить Бузову

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-31T17:56:01+03:00

Хабиб Нурмагомедов вошёл в тройку самых популярных россиян в Instagram Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вошёл в тройку самых популярных личностей в российском сегменте Instagram. Спортсмен занял второе место по количеству подписчиков, потеснив рэпера Тимура Юнусова, более известного под псевдонимом Тимати.

До боя с ирландцем Конором Макгрегором у Нурмагомедова было около 8 миллионов подписчиков и он входил в топы самых популярных спортсменов, но замахнуться на титул самого популярного человека претендовать не мог. Однако после уверенной победы над соперников фанаты тысячами стали подписываться на страницу дагестанского «Орла» в социальных сетях.

На данный момент Нурмагомедов занял второе место по популярности. За последний месяц количество его подписчиков выросло в полтора раза и достигло отметки в 12,98 миллиона фолловеров. Таким образом ему удалось потеснить Тимати, на которого подписаны 12,97 миллиона людей. При таких же бешеных темпах роста, место на Олимпе популярности может потерять телеведущая Ольга Бузова, у которой ровно на миллион фолловеров больше — 13,98 миллиона.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. На протяжении всех четырёх раундов российский спортсмен доминировал, не оставив своему оппоненту ни единого шанса. Поединок закончился капитуляцией ирландца, попавшего под конец 4 раунда в удушающий захват.

Сейчас Нурмагомедов временно отстранён от боёв за драку, в которую дагестанец ввязался после боя. По предварительным данным, Атлетическая комиссия штата Невада может наложить временный запрет на участие спортсмена в поединках UFC и оштрафовать на сумму до 1 миллиона долларов.

В это время Хабиб планирует встречу с 12-кратным чемпионом, непобедимым боксёром Флойдом Мейвезером. Оба участника уже дали согласие на проведение поединка и сейчас пытаются определиться с местом проведения боя.

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