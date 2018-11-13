Нурмагомедов будет топтать Макгрегора — умелец сделал для Хабиба туфли с издёвкой

Хабиб Нурмагомедов будет топтать Конора Макгрегора. Фанат дагестанского чемпиона UFC из Буйнакска сделал для чемпиона новые ботинки с изображениями Конора Макгрегора и его спарринг-партнёра Диллона Дэниса на подошвах.

— Я не занимаюсь изготовлением обуви профессионально, просто люблю делать приятное людям. В этот раз мне очень хотелось поздравить Хабиба с этой яркой победой над Конором Макгрегором и его командой. И подчеркнуть, что за нелицеприятное поведение они были наказаны. Я понимаю, что были задеты его родные люди, а также религия, которую он исповедует. Поэтому я решил изготовить для Хабиба особенную обувь, — рассказал Зайнутдин Исламов.

Дизайн туфлей поражает смелостью и фантазией. Обувь получилась крайне оскорбительной для ирландца — кроме изображения на подошве он подписан Konor Makchiken (Конор МакКурица, — прим.ред.), Надпись под фотогрнаией подсказывает причину ненависти Нурмагомедова к Макгрегору: «Это за моего отца».

Ботинки украшают и другие надписи. Например: «Ни один человек не совершит ничего великого, если у него нет мужества»,Фото: Социальные сети

Точно также автор обозвал и Дилона Дэниса, который стал Chickillon Daananis (Курицалон Даананис, — прим.ред.), а поучительная надпись под фотографией на подошве гласит: «Мы растопчем тех, кто оскорбляет честь и регилию».

Кроме того, на ботинках нанесены другие надписи: «Язык мой – враг мой. Побили за грязный рот», «Пусть лучше ногу жмет ботинок, чем руку подлый человек», «Где бы ты не был, кем бы ты не стал, никогда не забывай, кто тебя воспитал», «Ни один человек не совершит ничего великого, если у него нет мужества», «Орлы в клетке не сидят».

Напомним, что бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в ночь на 7 октября. Дагетсанский спортсмен одержал уверенную победу и заставил соперника сдаться в четвёртом раунде. Однако на этом вечер боёв MMA не закончился — после победы Хабиба оскорбил друг и спарринг-партнёр ирландца и «Орёл» за секунду перелез через ограждения октагона и прыгнул на обидчика. Завязалась драка.

После боя Нурмагомедов извинился за выходку и объяснил её невероятным количеством оскорблений и грязи, которые лились на него во время подготовки к поединку. В частности, Макгрегор и Дэнис оскобляли его отца и тренера Абдулманапа, а также смеялись над его образом жизни и вероиповеданием.

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