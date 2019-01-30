«Если Конор может унизить Хабиба и уйти от наказания, мой сын отказывается выступать!»

— Нас до сих пор не уважают и выносят решения, несоразмерные вине спортсменов. Я сразу после драки говорил, что так будет, что Конору дадут уйти от ответственности, — сообщил «Комсомолке» разгневанный отец и тренер Хабиба. — Но до окончательного решения была надежда. Пусть в конкретном эпизоде нашей вины больше. Но наказание просто вне всяких границ! Я понимаю оштрафовать в два, в три раза больше, но чтобы в десять раз?! Это просто нонсенс!

Вчера Атлетическая комиссия штата Невада вынесла окончательное решение по скандальной драке после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором. Хабиб дисквалифицирован на 9 месяцев, Конор на 6. При этом штрафы несоизмеримы: 500 тысяч долларов против 50.

— Мне интересно, почему за эпизод с нападением Макгрегора на автобус ему удалось избежать наказания от Атлетической комиссии, а нам — нет, — негодует Абдулманап Нурмагомедов. — Почему такая несправедливость и хамство позволены по отношению к нам? Почему ему можно делать то, что он хочет, а нас за это так наказывают? При том, что настоящее противостояние началось именно тогда. Именно нападение на автобус стало отправной точкой истории, которая закончилась дракой в октябре.

На протяжении шести месяцев, с апреля по октябрь, Конор оскорблял дагестанца, пытаясь задеть за живое. До драки Хабиб держался с достоинством — рассчитывал выплеснуть всё в октагоне. Но когда Макгрегор оказался слишком лёгким соперником и не оказал сопротивления, достойного его громких заявлений, Нурмагомедов взбесился.

Последней каплей стали слова спарринг-партнёра ирландца Диллона Дэниса, который задел семью и религию Нурмагомедова. Боец не выдержал — одним прыжком перемахнул через ограждения и прыгнул в толпу отстаивать святое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672277" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

Конор в том моменте тоже оказался хорош — под шумок он со спины напал на брата Хабиба Абубакара, прописав ему несколько смачных ударов. После этого Нурмагомедов-младший и чеченский боец Зубайра Тухугов напали на ирландца, остудив его пыл. За что также понесли суровое наказание, получив по году дисквалификации и 25 тысяч штрафа.

— Вы думаете, у нас нет рычагов давления на UFC? Вы же понимаете, что он может случайно травмироваться, найти причины, чтобы сорвать их планы. И он так разозлён всей ситуацией, что собирается отказаться от выступлений до ноября, когда кончится дисквалификация защищавших его друзей. Мы должны показать Дане (Уайту, главе UFC — прим.ред.), что с нами нельзя не считаться.

У организации есть свои рычаги влияния на спортсменов. Так, если Нурмагомедов в течение года не будет защищать свой титул, пояс могут просто объявить ничейным. Однако отец и тренер чемпиона считает, что этого не случиться.

— Когда долго не дерёшься, такой риск есть всегда. Но Дана понимает, что фанаты хотят видеть, как мой сын защищает пояс. Поэтому мы рассчитываем на титульный бой в ноябре. Наши цели остались прежними — Хабиб хочет драться с Тони Фергюсоном и Сен-Пьером. После этого наша карьера в UFC закончится, — резюмировал Абдулманап Нурмагомедов.

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